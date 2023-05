Stand: 04.05.2023 09:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kein schnellerer Ausbau der A23: Kritik aus Politik und Wirtschaft

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übt scharfe Kritik am Verhalten der Ampel-Koalition in Berlin. Es geht um den Streit zwischen den Koalitionspartnern zum schnelleren Ausbau der A23 im Kreis Pinneberg. Dieser war nämlich nicht unter den Projekten der Bundesregierung aufgeführt, für die eine beschleunigte Planung gelten soll. Das sei auch für die Wirtschaft in der Region ein schlechtes Signal, sagt Thomas Rackow vom Unternehmensverband Logistik in Schleswig-Holstein. Müsste er Kunden erklären, dass der ein oder andere Ausbau noch zehn Jahre dauere, "entscheiden sich Unternehmen für andere Standorte", so der Verbandschef. Vor einigen Wochen war bereits der Bau der A20 von der Prioritätenliste des Bundes gestrichen worden. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Senkung der Kreisumlage: Entscheidung vertagt

Mit einer Resolution haben alle 49 Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis Pinneberg Anfang der Woche die Senkung der Kreisumlage gefordert. Ein entsprechender Antrag, den die AfD und die Kreiswählergemeinschaft Pinneberg eingereicht hatten, wurde jedoch bei der Kreistagssitzung am Mittwoch kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Denn laut der Hauptausschussvorsitzenden Heike Beukelmann sei eine Umsetzung so kurz vor der Kommunalwahl gar nicht möglich. Inhaltlich sei sie offen für eine Senkung der Umlage, so die CDU-Politikerin, aber erst zum Nachtragshaushalt in der kommenden Legislaturperiode. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Hof Soltau startet in die Erdbeersaison

In Südholstein gibt es jetzt Erdbeeren aus der Region: Die Landwirtschaftskammer eröffnet heute Vormittag auf dem Hof Soltau in Barsbüttel (Kreis Stormarn) offiziell die Erdbeersaison für Schleswig-Holstein. Durch Folientunnel kann laut der Kammer trotz der bislang eher niedrigen Temperaturen schon eine ausreichende Menge an Früchten geerntet werden. Bis zum Ende der Saison sollen in ganz Schleswig-Holstein rund 10.000 Tonnen Erdbeeren geerntet werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

100 Einsatzkräfte bei Feuer in Schmalfeld

Ein Feuer in einem Bauernhaus in Schmalfeld im Kreis Segeberg hat am Mittwochnachmittag fünf freiwillige Feuerwehren gefordert. Nach Leitstellen-Angaben hatte sich zunächst vermutlich im Heizungsbereich ein Brand entwickelt, die Flammen breiteten sich zum Teil auf den Dachstuhl des Hauses aus. Rund 100 Einsatzkräfte waren in der Spitze vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2023 | 08:30 Uhr