Stand: 02.05.2023 10:03 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Fünf Verletzte bei Unfall in Reinfeld

Bei einem Unfall in Reinfeld (Kreis Storman) sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Drei weitere wurden laut Polizei leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Autos zusammen, weil der Fahrer des einen Wagens beim Abbiegen nach links den Gegenverkehr nicht beachtet hatte. Das Auto einer vierköpfigen Familie sei deshalb fast ungebremst in das abbiegende Auto geprallt. Eine schwer verletzte Frau musste von den Rettungskräften aus dem Auto geschnitten werden. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 07:00 Uhr

Weltrekord beim 33. Kaltenkirchener Stadtlauf

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat am Montag der 33. Kaltenkirchener Stadtlauf knapp 2.000 Läuferinnen und Läufer angelockt. Das seien etwa 700 mehr als noch im vergangenen Jahr, erklärte Chef-Organisator Jürgen Drümmer. Zudem würdigte Drümmer eine herausragende Leistung: Läufer Fokke Kramer gehöre der Altersklasse M85 an "und hat den Weltrekord über diese 10 Kilometer-Strecke um gut anderthalb Minuten verbessert". Seit diesem Jahr ist der Kaltenkirchener Stadtlauf gleichzeitig der Auftakt des neuen Süd-Segeberg-Cups. Der Cup setzt sich aus insgesamt drei Rennen zusammen, die weiteren Stationen sind am 2. Juni in Henstedt-Ulzburg und am 11. Juni in Norderstedt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Brücke in Pinneberg gesperrt

Ab sofort ist die Hans-Hermann-Kath-Brücke in Pinneberg für die nächsten sechs Wochen in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Die vierspurige Brücke ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt. Die Stadt Pinneberg warnt vor massiver Staugefahr auf den Umgehungsstraßen und bittet deshalb Ortskundige, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Bauarbeiten sollen am 16. Juni abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Herrenteich in Reinfeld geht Sauerstoff aus

Dem Herrenteich in Reinfeld im Kreis Stormarn droht der Sauerstoff auszugehen. Grund dafür sind Blaualgen. Warum die Blaualgen im Herrenteich von Jahr zu Jahr mehr werden, wollen Forschende der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg herausfinden. Dafür prüfen sie das Sediment auf dem Grund des Teiches. Untersucht werden speziell die Schwermetalle und chemische Altlasten, so die Hochschule. Ihre Vermutung: Die zugenommene Düngung der Agrarflächen landet über das Grundwasser im Teich, wodurch dieser übersättigt. Belastbare Ergebnisse soll es in drei Jahren geben. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2023 | 08:30 Uhr