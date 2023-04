Stand: 21.04.2023 10:24 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Halstenbek: Große Lagerhalle brennt ab

In Halstenbek (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht zum Freitag eine etwa 1.000 Quadratmeter große Lagerhalle abgebrannt. Darin sollen unter anderem Akkus zum Recyceln und Feuerwerkskörper gelagert worden sein. Ab 23.06 Uhr seinen zahlreiche Notrufe eingegangen, berichtet die Leitstelle in Elmshorn. 120 Einsatzkräfte von den Freiwilligen Feuerwehren aus Halstenbek, Rellingen und Pinneberg waren kurz darauf mit drei Löschzügen vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf eine Nachbarhalle verhindern. Der angrenzende S-Bahn-Verkehr musste kurzzeitig eingestellt werden. Um 0.30 Uhr war das Feuer dann unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauern laut einem Sprecher noch den ganzen Freitag. Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt, so die Feuerwehr. Zu Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung mindestens 1,2 Millionen Euro, wie die Polizei mitteilte. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

A21 bei Bad Oldesloe: Lkw wird geborgen

Mehr als zwölf Stunden haben Bergungsarbeiten nach einem Unfall auf der A21 zwischen Leezen (Kreis Segeberg) und Bad Oldesloe-Nord (Kreis Stormarn) gedauert. Dort war am Donnerstagnachmittag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gelandet. Das Fahrzeug hatte 40 Tonnen Steine geladen und drohte umzukippen. Weil zuerst alle Steine umgeladen werden mussten, bevor der Lkw geborgen werden konnte, blieb die rechte Spur in Fahrtrichtung Hamburg bis Freitagmorgen um kurz nach 5 Uhr gesperrt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Flugzeuge starten trotz Streiks

Trotz des Streiks am Hamburger Flughafen haben die Menschen im südlichen Schleswig-Holstein am Donnerstag Fluglärm vernommen. Obwohl am Donnerstag und Freitag mehr als 150 Abflüge gestrichen wurden, heben die meisten Flieger trotzdem ab. Allerdings ohne Passagiere. Die Maschinen würden an anderen Flughäfen benötigt und könnten deshalb nicht einfach in Hamburg stehen bleiben, erklärt eine Sprecherin auf NDR-Anfrage. Am Donnerstag starteten mehr als 100 leere Flugzeuge aus Hamburg, eine ähnliche Anzahl erwartet der Flughafen auch für Freitag. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Sperrung der U1 ab Freitagabend

Zusätzlich zu dem am Freitag stattfinden Warnstreik ist ab 22 Uhr am Freitagabend die U1 zwischen Ahrensburg-West und Großhansdorf wegen Bauarbeiten über das Wochenende gesperrt. Es soll einen Ersatzverkehr mit Bussen geben, so die Hochbahn. Ab Freitag fährt dafür aber die U1 wieder auf der Strecke zwischen Kellinghusenstraße und Ohlsdorf. Aufgrund von Bauarbeiten war der Abschnitt für etwa drei Wochen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 16:30 Uhr

