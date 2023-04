Stand: 19.04.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Autobahn-Anschlussstelle Reinfeld kommende Nacht gesperrt

In der Nacht zum Donnerstag ist die Auffahrt zur A1 in Fahrtrichtung Süden über die Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) zwischen 20 und 5 Uhr gesperrt. Aus Richtung Norden kommend kann die Ausfahrt regulär befahren werden. Grund für die Sperrung ist die Einrichtung eines Brückenwiderlagers. Eine Umleitung zur Anschlussstelle Bad Oldesloe ist ausgeschildert. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Verkehr laut Autobahn GmbH bis auf weiteres auf zwei Fahrspuren begrenzt bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 17:00 Uhr

Streik bringt Einschränkungen im Bahn- und Flugverkehr

Zum Ende der Osterferien in Schleswig-Holstein müssen sich Flug- und Bahnreisende wieder auf Ausfälle einstellen. Am Donnerstag und Freitag wird nach Angaben der Gewerkschaft ver.di unter anderem die Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen bestreikt. Der Flughafen hat deshalb schon jetzt alle Abflüge an beiden Tagen gestrichen. Auch die Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn sollen an den beiden Tagen von ver.di bestreikt werden. Bahnreisende müssen wohl am Freitag ebenfalls mit großen Problemen rechnen. Die Eisenbahngewerkschaft EVG will den Druck vor der nächsten Gesprächsrunde mit der Bahn erhöhen. Aus Gewerkschaftskreisen hieß es, dass am Freitag von drei Uhr früh bis elf Uhr vormittags zu einem bundesweiten Ausstand aufgerufen werden soll. Einzelheiten will die EVG am Mittwochmorgen bekanntgeben. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Prozess um Schadenersatz nach Bankraub in Norderstedt

Es war ein spektakulärer Einbruch: Im August 2021 waren unbekannte Täter mit einem schweren Kernbohrer in eine Sparkassen-Filiale in Norderstedt (Kreis Segeberg) eingedrungen. Dort brachen sie rund die Hälfte der mehr als 1.200 Schließfächer auf und machten Beute im Wert von mehreren Millionen Euro. Jetzt wird der Streit um Schadenersatz vor dem Landgericht Hamburg verhandelt. Es geht um die Frage, wie viel Schadensersatz die Geschädigten bekommen. Einige von ihnen haben geklagt: Sie wollen den vollen Betrag zurück, der ihnen gestohlen wurde. Die Sparkasse berufe sich dagegen auf eine Haftungsbegrenzung von maximal 40.000 Euro je Schließfach, erklärte der Anwalt der Kläger. Vor Gericht soll nun geklärt werden, ob diese Begrenzung rechtens ist. Dabei geht es auch um die Frage, wie gut der Tresorraum der Sparkasse in Norderstedt gesichert war. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Schwerer Unfall bei Norderstedt

Bei einem Unfall zwischen Norderstedt und Quickborn ist gestern am späten Nachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Auto aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Lkw zusammengestoßen und kollidierte durch den Aufprall dann noch mit einem weiteren Auto. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt, am zweiten Auto entstand nur Blechschaden. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Kisdorf: Geflüchtete noch immer in Turnhalle untergebracht

In Kisdorf (Kreis Segeberg) sind noch immer Geflüchtete in einer Mehrzweckhalle untergebracht. Im Moment leben dort 14 Personen. Laut dem Flüchtlingsbeauftragten des Landes, Stefan Schmidt, ist das auf Dauer menschenunwürdig. Und auch für viele Sportbegeisterte in Kisdorf ist die Situation mehr als ärgerlich: Die Halle wird normalerweise von verschiedenen Sportvereinen und für Schulsport genutzt. Erste Mitglieder hätten sich bereits abgemeldet, weil sie nun weitere Anfahrten in Nachbargemeinden in Kauf nehmen müssen, so der Vorsitzende des Kisdorfer Sportvereins, Bernd Schenkel. Die Gemeinde plant jetzt Shuttlebusse einzusetzen, um den Schulsport in angrenzenden Gemeinden anbieten zu können. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 06:00 Uhr

