Schwer Verletzter nach Unfall bei Großenaspe

Bei Großenaspe im Kreis Segeberg hat es am Sonntagabend einen Unfall gegeben. Wie die Rettungsleitstelle sagte, stieß ein Auto auf der Bimöhler Straße gegen einen Baum. Der Autofahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Straße war wegen des Rettungseinsatzes rund eine Stunde gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

Annahmestopp bei Gebrauchtwarenhaus Hempels in Norderstedt

Das Gebrauchtwarenhaus Hempels in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat aktuell ein Überangebot von Waren. Mehr als 50.000 Second-Hand-Artikel gibt es dort im Sortiment, ob Möbel, Kleidung oder Elektrogeräte. Viele Menschen bringen alte Dinge dorthin, die das Warenhaus dann verkauft. Mittlerweile ist der Andrang derjenigen, die etwas abgeben wollen, aber so groß geworden, dass Hempels an seine Belastungsgrenze stößt, wie Betriebsleiter André Klinger sagt. Deshalb nimmt Hempels ab Montag zunächst keine Waren mehr an – für mindestens zwei Wochen. "Das ist eine Reißleine, die ich da ziehen musste, weil ich einfach keine Lösung mehr gesehen habe, wie wir das abarbeiten können. Gerade in der Bekleidung ist es extrem, weil da an manchen Stellen keine anderen Abgabemöglichkeiten mehr existieren", sagt Klinger. Das Unternehmen beschäftigt auch Menschen mit geistiger Behinderung und bereitet sie so auf den Arbeitsmarkt vor. Im ersten Quartal dieses Jahres hat die Firma nach eigenen Angaben einen Umsatzrekord erzielt. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

Zwischen Bad Segeberg und Bad Oldesloe fallen Züge aus

Zwischen Bad Segeberg und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gibt es Zugausfälle: Auf der Strecke der Nordbahnlinie RB 82 fallen ab Montagabend bis Sonntag einzelne Fahrten aus. Betroffen sind Verbindungen am späten Abend. Stattdessen fahren Busse. Grund für die Ausfälle sind Arbeiten an der Oberleitung. Der Ersatzfahrplan steht auf der Internetseite der Nordbahn. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

