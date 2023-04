Stand: 14.04.2023 08:42 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wedel führt Vier-Tage-Woche ein

Als erste Kommune Deutschlands bietet Wedel (Kreis Pinneberg) ihren Beschäftigten die Vier-Tage-Woche an und hofft, als Arbeitgeberin attraktiver zu werden. Jörg Amelung, Personalmanager des Amtes Wedel: "Jeder kann seine individuelle Arbeitszeit, ob das nun 15, 20 oder 30 oder 40 Stunden sind, kann er so dann auf vier Tage verteilen." An der wöchentlichen Arbeitszeit und der Bezahlung ändert sich somit nichts. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:30 Uhr

Ärger um gefällte Bäume in Barsbüttel

Die Gemeinde Barsbüttel im Kreis Stormarn hat in einem Waldstück nach eigenen Angaben viele Bäume, die älter als 30 Jahre sind, gefällt. Das Wäldchen ist bei vielen Spaziergängern beliebt. Deshalb wurde die Aktion von mehreren Anwohnern in den Sozialen Medien stark kritisiert. Der Umweltbeauftragte der Gemeinde, Christoph Büll erklärt: “Das Ziel der Maßnahme war, einen Waldumbau hin zum klimastabilen Dauerwald aus langlebigen Baumarten durchzuführen. Und für diese Maßnahme wurden jetzt vor kurzem dann der überwiegende Teil der Pappeln und Weiden gefällt." Im Herbst soll das dann eingezäunte Gebiet mit standortgerechten und klimastabilen Bäumen wieder aufgeforstet werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:30 Uhr

AKN: Busse statt Bahnen auf der Linie 3

Wer in Südholstein mit der AKN-Linie 3 unterwegs ist, muss sich in den kommenden Tagen mehr Zeit für die Fahrten nehmen. Heute Abend starten Gleisarbeiten, deshalb gibt es zwischen Ulzburg-Süd (Kreis Segeberg) und Elmshorn (Kreis Pinneberg) einen Ersatzverkehr mit Bussen. Normalerweise dauert die Fahrt um die 40 Minuten, nun sind es bis zu 18 Minuten mehr. Wichtig: Die Busse in Ulzburg-Süd fahren früher ab als normalerweise die Züge. Außerdem halten sie zum Teil nicht an der Haltestelle Henstedt-Ulzburg. Ab kommender Woche Donnerstag sollen die Bahnen dann wieder regulär fahren. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

