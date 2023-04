Stand: 13.04.2023 09:09 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Linienbus in Pinneberg brennt komplett aus - vier Verletzte

Am frühen Mittwochnachmittag hat ein Bus in der Schauenburgerstraße in Pinneberg (Kreis Pinneberg) Feuer gefangen. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Der Linienbus brannte vor einem Mehrfamilienhaus aus. Teilweise barsten die Fenster des Hauses. Die Fahrgäste konnten den Bus zwar rechtzeitig verlassen. Aber "die Häuser in der Umgebung sind durch die geplatzten Fensterscheiben stark beschädigt", sagt Claus Köster, Gemeindewehrführer der Stadt Pinneberg. Wegen der fehlenden Scheiben sei auch eine Menge Rauch in das Gebäude gelangt. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten durch die Feuerwehrleute gerettet werden. Drei Hausbewohner erlitten laut Köster eine Rauchgasvergiftung. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt, als ein Busreifen durch die Hitze platzte. Vor Ort waren laut Feuerwehr rund 100 Einsatzkräfte. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 08:30 Uhr

Prozessbeginn um versuchten sexuellen Missbrauch

Vor dem Jugendgericht in Ahrensburg im Kreis Stormarn muss sich ab Donnerstag ein Mann verantworten, der im vergangenen November versucht haben soll, ein 11-jähriges Mädchen in Ahrensburg auf ihrem Weg zur Schule sexuell zu missbrauchen. Das Mädchen wehrte sich damals lautstark, sodass Zeugen aufmerksam wurden. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Wenig später konnte ein damals 20-Jähriger festgenommen werden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 08:30 Uhr

Mehr Geld für Kreissportverband Pinneberg

Der Kreissportverband in Pinneberg bekommt künftig mehr Geld vom Kreis. Beide Seiten haben am Mittwoch den entsprechenden Fördervertrag unterzeichnet. Ab sofort gibt es für den Verband 960.000 Euro pro Jahr. Das sind 150.000 Euro mehr als bisher. Der Sportverband in Pinneberg ist die Dachorganisation für 180 Vereine im Kreis Pinneberg, mit mehr als 80 Tausend Mitgliedern. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 08:30 Uhr

Cannabis-Legalisierung: Experte aus SH skeptisch

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich erneut für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Jean Hermanns von der Suchtabteilung im psychiatrischen Krankenhaus Rickling im Kreis Segeberg hält die legale Abgabe dagegen grundsätzlich für das falsche Signal. Er warnt vor Angststörungen und schweren Depressionen, die durch Cannabis-Konsum ausgelöst werden können und weist auf die Gefahren vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene hin, deren Gehirn noch nicht zu Ende entwickelt ist. Durch den Cannabis-Konsum komme es zu einer verminderten Reifung bestimmter Bereiche des Gehirns, die für den Umgang mit Gefühlen, logisches Denken oder das Gedächtnis zuständig seien. Das sei durch bildgebende Verfahren nachgewiesen und diese Veränderungen seien auch nicht mehr komplett rückgängig zu machen, so Herrmanns. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 07:00 Uhr

