Ersatzverkehr auf der Linie RB 82

Bahnreisende zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Bad Segeberg (Kreis Segeberg) müssen in den kommenden Tagen mehr Zeit einplanen. Wegen Bauarbeiten fahren auf der Linie RB 82 teilweise Busse statt Bahnen. Zunächst wird die Strecke von heute Abend ab 22 Uhr bis morgen früh um sechs Uhr gesperrt - in einer zweiten Phase von morgen Abend 22 Uhr bis Donnerstagabend. Die Fahrzeit verdoppelt sich dadurch in etwa. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Staus nach Osterwochenende

Der Rückreiseverkehr nach dem langen Osterwochenende hat für Staus auf den Autobahnen gesorgt. Länger dauerte es gestern Abend auf der A7 in Richtung Norden vor dem Elbtunnel. Wegen eines defekten Fahrzeuges und Bergungsarbeiten brauchten Autofahrer am Abend bis zu zwei Stunden länger. Auch auf der A1 bei Hamburg staute es sich zwischenzeitlich, allerdings weniger als am Gründonnerstag. Da hatten Blockaden von Klimaaktivisten für kilometerlange Staus gesorgt. Heute enden die Osterferien in Niedersachsen und Bremen, morgen in Mecklenburg-Vorpommern. In Schleswig-Holstein dauern sie noch knapp zwei Wochen an. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Drei Verletzte nach Trunkenheitsfahrt auf der A23

Bei einem Unfall auf der A23 sind gestern drei Menschen verletzt worden. Ein Auto war bei Halstenbek/Rellingen (Kreis Pinneberg) von der Fahrbahn abgekommen und durch zwei Leitplanken gekracht. Der Fahrer war offenbar alkoholisiert - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Er und zwei weitere Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

