Springer will Druckerei in Ahrensburg schließen

Nächstes Aus am Druckerei-Standort Ahrensburg (Keis Stormarn): Die Axel Springer Verlagsgruppe will ihre Druckerei dort zum August kommenden Jahres schließen. Das teilte die Gewerkschaft ver.di mit. Gut 120 Mitarbeitende verlieren ihren Job. Sie seien bereits am Donnerstag vergangener Woche über die Pläne informiert worden, teilte ver.di mit. Vor etwa zwei Monaten hatte bereits Bertelsmann die Schließung der benachbarten Prinovis-Druckerei angekündigt. Ende Januar 2024 soll dort der Betrieb eingestellt werden, da die Großdruckerei seit geraumer Zeit rote Zahlen schreibt. Hier verlieren 545 Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz. Beides sind sogenannte Offset-Druckereien, die auf einem Gelände in Ahrensburg stehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 09:00 Uhr

Hundegiftköder: Bei Verdacht gleich 110 rufen

Regelmäßig warnen Hundehalter einander auf Facebook vor Giftködern - zuletzt zum Beispiel in Traventhal im Kreis Segeberg oder auch in Pinneberg. Auch der Polizeidirektion Segeberg werden immer wieder Verdachtsfälle über ausgelegte Fleischklumpen gemeldet, die mit Giftstoffen versetzt sind. Bestätigen lassen sich diese aber oft nicht und die Täterinnen oder Täter werden nicht gefasst, so Polizeisprecher Lars Brockmann. Das Problem für die Polizei: Von den vermeintlichen Ködern ist in der Regel nur noch wenig oder gar nichts mehr übrig. Wer auf solche Köder stößt, solle gleich die 110 rufen, damit sich die Polizei gleich ein eigenes Bild machen kann. Um Hundebesitzern die Angst zu nehmen, bieten Hundeschulen jetzt teils spezielle Giftköder-Trainings an. Die Hunde lernen dort draußen gar nichts zu fressen, und so auch keine Giftköder. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Frau bei Brand in Bad Oldesloe lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist am Montagnachmittag eine 90-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war gegen 16 Uhr im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Laut Rettungsleitstelle machte sich die Bewohnerin beim Eintreffen der Rettungskräfte am Fenster im ersten Stock bemerkbar. Sie konnte mit Hilfe einer Drehleiter gerettet werden. Die Feuerwehren Bad Oldesloe und Reinbek waren vor Ort und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist aktuell noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

