Emissionsfreie E-Sprinter in Bargteheide

In Bargteheide (Kreis Stormarn) fahren von Montag an auf den Linien des neuen Stadtverkehrs nur noch emissionsfreie E-Sprinter. Die vier Kleinbusse sind barrierefrei und können jeweils 20 Gäste aufnehmen, so die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH). Das neue Angebot in Bargteheide ist Teil des Projekts ÖVer.KAnT, einer Initiative des Bundes zur Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Wiegeaktion für Wohnmobile im Kreis Pinneberg

Mehr als 250 Camperinnen und Camper haben am Sonntag an einer Wiegeaktion für Wohnmobile in Elmshorn (Kreis Pinneberg) teilgenommen. Die Autobahnpolizei wollte mit der Aktion für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Zudem ließ sich für die Fahrerinnen und Fahrer Geld sparen: Während Überladung bei einer Kontrolle mehr als 400 Euro Bußgeld kosten kann, wog die Autobahnpolizei Elmshorn die Wohnmobile kostenlos. Insgesamt gab es eine positive Bilanz: Nur 13 Wohnmobile hatten laut den Beamten Übergewicht. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

49-Euro-Ticket: Was tun bei bereits bestehenden Abos?

Am Montag ist der Verkauf des 49-Euro-Tickets gestartet. Mit dem Ticket können Fahrgäste in ganz Deutschland den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Abos können zum Beispiel in der HVV Switch App oder über die Website der Deutschen Bahn abgeschlossen werden. Bestehende Abonnements sind etwas komplizierter: Beim HVV werden bisher teurere Abos ab Mai automatisch zum Deutschlandticket und es werden nur noch 49 Euro abgebucht, so der HVV. Wer bei der Deutschen Bahn ein Abo zum Beispiel für die Strecke Elmshorn-Kiel hat, muss hingegen selbst aktiv werden und den Wechsel im Aboportal der DB beantragen. Das bisherige Abo endet laut Anbieter dann einen Tag vor dem Start des Deutschlandtickets. Gültig ist das Ticket ab dem 1. Mai. Der Nahverkehrsbund NAH.SH rechnet nicht damit, dass der Andrang so hoch sein wird wie im vergangenen Sommer beim 9-Euro-Ticket. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

