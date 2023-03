Stand: 16.03.2023 10:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Stellenabbau bei Oerlikon Neumag in Neumünster

Der Schweizer Textilmaschinenbauer Oerlikon Neumag will an seinem Standort in Neumünster knapp 180 der insgesamt 500 Stellen streichen. Das Unternehmen baut Anlagen, mit denen beispielsweise Teppichgarn, Chemiefasern und Stoffe aus Vlies hergestellt werden können. Laut Unternehmen gibt es dafür immer weniger Abnehmer, darum sollen etwa ein Drittel der Stellen am Standort Neumünster wegfallen. Die IG Metall hofft, dass sie in den anstehenden Gesprächen mit Oerlikon möglichst viele Jobs retten kann. Heute will Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) den Betrieb aufsuchen und sich unter anderem mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat treffen. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Cannabisprozess am Landgericht

Zwei Männer sollen in Hasloh im Kreis Pinneberg mehr als drei Jahre Cannabis angebaut haben. Die Männer müssen sich jetzt vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) verantworten. Die beiden sollen in den drei Jahren mehr als 57 Kilogramm Marihuana verkauft und damit mehr als 170.000 Euro verdient haben. Da den beiden Angeklagten dafür eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren droht, ist das Landgericht und nicht mehr das Amtsgericht zuständig. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Geld vom Land für Straßenbauprojekte - auch im Kreis Stormarn

Das Land will etwa 45 Millionen Euro in Verkehrsprojekte investieren, unter anderem im Kreis Stormarn. Dies hat das Verkehrsministerium angekündigt. Das Geld soll unter anderem in den weiteren Ausbau der B404 zwischen dem Kreuz Bargteheide (A1) und Lütjensee fließen. Zwischen Bad Oldesloe und Pölitz soll außerdem ein Radweg gebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Weitere Sperrung der U-Bahn-Linie U1

Ab kommenden Montag fährt die U1 von Norderstedt Mitte aus wieder normal. Wie die Hochbahn mitteilt, wird sie ab Ende des Monats wieder gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße. Die Sperrung soll drei Wochen dauern. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

