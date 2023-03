Stand: 15.03.2023 09:40 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Landespolizei übt in Kreisverwaltung

Seit heute Morgen übt die Landespolizei in der Kreisverwaltung in Bad Segeberg. Die Polizistinnen und Polizisten trainieren dort verschiedene Einsatzszenarien. Dabei kommen laut einer Sprecherin des Kreises auch Waffen mit Übungsmunition zum Einsatz. Hin und wieder könnten auch Schreie und laute Rufe zu hören sein. Es bestehe jedoch keine Gefahr. Das Haus A der Kreisverwaltung, in dem geübt wird, soll bald abgerissen werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Polizei stellt Dieb von Pizza-Lieferwagen

Bei Siek im Kreis Stormarn konnte die Polizei am Dienstag einen Dieb stellen: Der offenbar betrunkene 38-Jährige hatte Montagnacht einen Lieferwagen direkt auf dem Parkplatz einer Pizzeria in Sereetz im Kreis Ostholstein gestohlen. Der Besitzer hatte noch versucht, den Dieb zu stoppen. Die Polizei konnte den Mann mit dem Pizza-Transporter dann am Dienstag auf der A1 bei Siek anhalten - er hatte keinen Führerschein dabei und war alkoholisiert. Dem Mann droht unter anderem eine Anzeige wegen Diebstahl. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Vereinzelte Glätteunfälle

Schnee und Glätte haben am frühen Morgen erneut vereinzelt zu Unfällen geführt. Auf der A21 kam zwischen Trappenkamp und Bornhöved (beide Kreis Segeberg) ein Lkw-Anhänger ins Schlingern und kippte auf die Seite. Laut Autobahnpolizei musste der Anhänger wieder aufgestellt und abgeschleppt werden. Die Autobahn war für einige Zeit gesperrt. Auf der A7 rutschte bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ein Pkw in die Leitplanke. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand. Kurz nach 8 Uhr überschlug sich auf Höhe Quickborn (Kreis Pinneberg) ein Transporter, eine Person wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Bad Segeberg: Stadtinfo-Haus für Barrierefreiheit ausgezeichnet

Der Sozialverband Deutschland zeichnet seit 1975 Gebäude für besondere Barrierefreiheit aus. Heute geht das Gütesiegel an das Stadtinfo-Haus "WortOrt" in Bad Segeberg. In dem Gebäude sind eine Kita, eine Bücherei, die Tourismusinformation und das Stadtarchiv untergebracht. Für die Plakette gibt es bestimmte Kriterien: Zum Beispiel wurde dafür im Haus "WortOrt" der Fahrstuhl mit einer Sprachansage nachgerüstet. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

