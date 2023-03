Stand: 14.03.2023 10:09 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Betrieb am Flughafen Hamburg läuft wieder

Nach dem Warnstreik der Gewerkschaft ver.di rechnet der Hamburger Flughafen Am Dienstag nicht mehr mit Einschränkungen. Da Passagiere wegen des Warnstreiks umgebucht hätten, könnten einzelne Flüge jedoch stärker ausgelastet sein, sagte eine Sprecherin. In Hamburg fielen von Sonntag- bis Montagabend alle 123 regulären Flüge aus. Fast die Hälfte der geplanten Ankünfte hätten aber stattgefunden, so die Sprecherin. Ver.di hatte zu dem Warnstreik aufgerufen, weil sich nach Gewerkschaftsangaben bei den laufenden Tarifverhandlungen noch nicht auf eine angemessenere Bezahlung zu ungünstigen Arbeitszeiten geeinigt werden konnte. In Hamburg hatten sich demnach etwa 2.000 Beschäftigte beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

Fünf Verletzte nach Unfall an der A23

Bei Tornesch (Kreis Pinneberg) sind am späten Montagabend fünf Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren zwei Autos beteiligt. Das Sicherheitssystems eines Wagens habe einen Notruf abgesetzt, so ein Polizeisprecher. Zwei der Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Einsatz war auch die Feuerwehr Tornesch mit rund 30 Kräften beteiligt. Gegen Mitternacht war die Straße an der A23-Anschlussstelle Tornesch wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

A7: Einschränkungen Richtung Norden

Autofahrer brauchten auf der A7 Richtung Norden am Dienstagmorgen Geduld. Laut Autobahn GmbH war aufgrund von Reparaturarbeiten die Ausfahrt Quickborn bis 10 Uhr gesperrt. Bis Henstedt-Ulzburg ist eine Wanderbaustelle unterwegs, später wird auch die Auffahrt der Raststätte Brokenlande gesperrt. Bis 16 Uhr sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 10:00 Uhr

Schenefeld: Prozess wegen häuslicher Gewalt

Vor dem Pinneberger Amtsgericht in Schenefeld geht es am Vormittag um häusliche Gewalt. Dem Angeklagten aus Wedel wird schwere Körperverletzung vorgeworfen. Er soll seine Partnerin mit der Hand ins Gesicht geschlagen und sie zudem mit Fäusten und einem Metallstock verletzt haben. Betroffene Frauen bekommen anonyme Hilfe im Internet unter hilfetelefon.de oder per Telefon unter der Nummer 08000 116 016. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

