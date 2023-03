Stand: 10.03.2023 09:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A1 bei Reinfeld am Wochenende voll gesperrt

Die Autobahn A1 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe (beide Kreis Stormarn) ist übers Wochenende voll gesperrt. Grund ist der Abriss einer maroden Autobahnbrücke bei Reinfeld. Die Strecke ist von heute Abend 20 Uhr an bis voraussichtlich Montagmorgen um 5 Uhr dicht. Um die Baustelle vorzubereiten, sind die Auf- und Abfahrt Reinfeld Richtung Lübeck schon seit Montag gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

U-Bahn-Einschränkungen in Norderstedt

Wer in den kommenden Tagen mit der U-Bahn von oder nach Norderstedt (Kreis Segeberg) fahren will, muss mehr Zeit einplanen. Zwischen Norderstedt Mitte und Ochsenzoll werden bis zum 19. März mehrere Weichen erneuert. Deshalb fahren auf diesem Abschnitt der Linie U1 von heute Abend an Busse. Die Fahrt kann dadurch laut der zuständigen Hamburger Hochbahn je nach Verkehrslage bis zu 20 Minuten länger dauern. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

Pinneberg bekommt neues Oberhaupt

Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) hört auf. Dem hat gestern der Hauptausschuss der Stadt zugestimmt. Steinberg hatte bereits vergangene Woche ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle der neuen Ratsversammlung, die im Mai gewählt wird, die Möglichkeiten geben, mit einer neuen Verwaltungsleitung zusammenzuarbeiten. Steinberg geht damit zum 9. Januar kommenden Jahres in den Ruhestand – ein Jahr vor dem offiziellen Ende ihrer Amtszeit. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

