Stand: 09.03.2023 11:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schulen in Südholstein sind überfüllt

Nach Recherchen des NDR gibt es in Südholstein zu viele Schülerinnen und Schüler für zu wenig Klassenräume. Der Grund sind viele junge Familien, die zum Beispiel aus Hamburg in die Region ziehen. Für die Schulen wird dies zu einem Problem. So fehlt zum Beispiel in der Grundschule Schmalenbek am Schulzentrum in Großhansdorf (Kreis Stormarn) zum kommenden Schuljahr ein komplettes Klassenzimmer. Allein für dieses Schulzentrum sollen die Schülerzahlen noch weiter steigen. 400 Kinder und Jugendliche sollen bis 2026 noch dazu kommen, so die Prognosen. Das Schulzentrum soll deshalb erweitert werden, ob diese Arbeiten bis 2026 abgeschlossen sind, ist fraglich. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

Dritter Platz beim Deutschen Lesepreis für Grundschule in Reinbek

Die Grundschule Mühlenredder in Reinbek (Kreis Stormarn) ist beim Deutschen Lesepreis mit dem dritten Platz ausgezeichnet worden. Dies teilten die Stiftung Lesen und die Frankfurter Commerzbank-Stiftung mit. Ausgezeichnet wurde die Schule für ihre Einbindung digitaler Medien in den Untericht Schulleiterin Karen Schmedemann erklärte: "Wir arbeiten mit ganz vielen Apps, die Kinder sind in der Lage vom ersten Schuljahr an, diese Apps eigenständig zu öffnen." Außerdem gibt es in jeden Raum zehn Tablets mit denen Kinder ganz individuell arbeiten können. Weitere Preisträger sind die Stadtteilschule Travemünde und die Lübecker Bücherpiraten. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

Zahlreiche Bahnausfälle der Linie S3 am Morgen

Durch eine Weichenstörung sind am Morgen mehrere Fahrten der Linie S3 ausgefallen. Statt im Fünf-Minuten-Takt fuhr die Bahn zeitweise nur alle 20 Minuten. Dies teilte die S-Bahn Hamburg mit. Inzwischen läuft der Betrieb wieder normal. Weitere Probleme wird es ab Morgenabend geben. Auf der Linie U1 zwischen Norderstedt Mitte und Ochsenzoll müssen Reisende laut Hochbahn bis zum 19. März auf einen Bus-Ersatzverkehr ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

