Stand: 08.03.2023 10:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Glätte und Schnee in Südholstein

In der Nacht und am Morgen sorgten Glätte und Schnee für zahlreiche Unfälle in ganz Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Rettungsleitstellen blieb es bei Blechschäden, doch zum Teil waren Autobahnen für mehrere Stunden gesperrt. So war die A1 zwischen dem Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe (beide Kreis Stormarn) für vier Stunden gesperrt, nachdem ein Lkw gegen 3 Uhr ins Schlingern geraten war und anschließend in den Graben kippte. Auf der A21 zwischen Tremsbüttel (Kreis Stormarn) und Bad Oldesloe-Süd war kurz vor 5 Uhr ein Lkw in die Mittelleitplanke gerutscht und umgekippt. Die Autobahn musste für die Bergung Richtung Kiel gesperrt werden. Inzwischen rollt der Verkehr wieder. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

IG Metall ruft in Elmshorn und Rellingen zu Streik auf

Unter dem Motto: "Tarif WIRkt" ruft die IG Metall Unterelbe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Autoliv in Elmshorn und Autoflug in Rellingen (beide Kreis Pinneberg) am Mittwoch zu einem Warnstreik auf. Die Gewerkschaft fordert für die Textil- und Bekleidungsindustrie verbesserte Bedingungen der Altersteilzeit und acht Prozent Tariferhöhung, mindestens 200 Euro. Zur Kundgebung vor dem Autoliv Standort in Elmshorn werden nach Angaben der Gewerkschaft rund 300 Beschäftigte erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

Aktionen zum Internationalen Frauentag in Südholstein

Zum internationalen Frauentag gibt es mehrere Aktionen in Südholstein. So hängt ab Mittwoch am Reinbeker Rathaus ein Banner mit dem Titel "Mehr Frauen in die Kommunalpolitik!". Frauen sind in den politischen Gremien der Stadt Reinbek deutlich unterrepräsentiert, heißt es von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt. In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) präsentieren iranische und afghanische Künstlerinnen am Mittwoch zwei Kunstprojekte auf dem Marktplatz und im Foyer des Rathauses, die Veranstalterinnen wollen vor allem auf die schwierige Situation von Frauen in Afghanistan und dem Iran aufmerksam machen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

