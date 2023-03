Stand: 03.03.2023 10:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unterrichtsausfall nach Drohungen an Ahrensburger Schulen

An zwei Schulen in Ahrensburg (Kreis Stormarn) fällt heute der Unterricht aus. Laut Polizei sind der Grund dafür wiederholte Drohungen, die an Toilettenwände geschrieben wurden und auf denen mit Gewalt gegenüber Schülern gedroht wurde. Bereits in der vergangenen Woche hatte es solche Drohungen an der Ahrensburger Gemeinschaftsschule Am Heimgarten gegeben. Jetzt zieht die Schulleitung Konsequenzen und bittet auf der Internetseite darum, dass heute niemand in die Schule kommt. Das Gleiche gilt für das benachbarte Eric-Kandel-Gymnasium. Betroffen sind insgesamt etwa 1.300 Schülerinnen und Schüler. Die Polizei ermittelt zu den Vorfällen. Die Drohungen werden sehr ernst genommen, so eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 08:30 Uhr

Fridays for Future Aktionen in Südholstein

In Bad Segeberg hat Fridays for Future ab 11.15 Uhr auf dem Marktplatz zum globalen Klimastreik aufgerufen. In Pinneberg und Elmshorn soll ab 15 Uhr gestreikt werden. Unter dem Motto "Morgen ist es zu spät" - fordert Fridays for Future einen schnelleren und effizienteren Klimaschutz, ein Ende aller klimaschädlichen Subventionen und neben dem Kohleausstieg auch das Ende von Öl und Gas-Verbrennung. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 08:30 Uhr

Zehn neue E-Busse für den Kreis Segeberg

Der Kreis Segeberg hat seit Freitag zehn neue Elektrobusse im ÖPNV. Die neue Flotte, die vom Kreis und der zuständigen Autokraft GmbH in Betrieb genommen wurde, soll für mehr Klimaschutz sorgen. Alle Fahrzeuge sind barrierefrei und mit WLAN und USB Steckdosen ausgestattet. Die neuen Busse sind zu 50 Prozent aus einem Förderprogramm des Landes finanziert. Ein Bus kostet rund 600.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 08:30 Uhr

Neue Züge und Einschränkungen zwischen Hamburg und Lübeck

Auf der Strecke Hamburg-Lübeck sind jetzt fast nur noch neue Züge unterwegs. Das teilten Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und die Deutsche Bahn mit. Die neuen sogenannten Kiss-Züge sind mit W-Lan, Steckdosen und rollstuhlgerechte Toiletten ausgestattet. Dennoch wird es in den kommenden Wochen auf der Strecke auf Grund vom Bauarbeiten zu Ausfällen kommen. In Hamburg wird die Verlegung des Bahnhofs Altona vorbereitet. Davon sind sehr viele Verbindungen betroffen - unter anderem die Linien RB 81 und RE 8. Bahn-Reisende sollten sich vor Fahrtantritt genau mit ihrer gewünschten Verbindung auseinandersetzen und sich auf vollere Züge einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

Baustelle und Streik behindern Verkehr im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg erschweren eine Baustelle und Streikende aktuell den Weg für Verkehrsteilnehmer. In Pinneberg wird seit Mittwoch an der Kreuzung Thesdorfer Weg, Datumer Chaussee und Manfred-von-Richthofen-Straße in der Nähe der Theodor-Heuss-Schule rund vier Wochen lang gebaut. Die Thesdorfer Straße gilt mit 20.000 Autos pro Tag als eine der meistbefahrenen Straßen der Stadt. Die Strecke führt zur A23 Auffahrt Pinneberg-Süd. In Elmshorn kann es in Zusammenhang mit einem Streik zu Verkehrsbehinderungen kommen. Rund 400 Teilnehmer von Stadtwerken, Regio Kliniken und der Rettungsdienst Kooperation in SH werden laut eines ver.di-Sprechers erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

