Stand: 21.02.2023 10:07 Uhr

SEK Einsatz in Elmshorn - Hintergründe weiter unklar

Die Umstände, die am Montag zu einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos der Polizei in Elmshorn (Kreis Pinneberg) geführt haben, sind weiter unklar. Von dem mutmaßlichen Täter fehlt bislang jede Spur. Eine 29-jährige Elmshornerin und ihr Kind sollen von einem Mann mit einem Messer bedroht worden sein, so eine Sprecherin der Polizei. Um 13 Uhr stürmten die Einsatzkräfte die Wohnung, in der sich der Tatverdächtige, die Frau und ihr Kind aufgehalten haben sollen. Ein Tatverdächtiger wurde nicht gefunden. Die Ermittlungen laufen weiter. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

SH Netz aus Quickborn erzeugt mehr Strom aus Windenergie

In Schleswig-Holstein zeichnet sich eine Trendwende ab. Nach Angaben des Energieversorgers SH Netz aus Quickborn (Kreis Pinneberg) sind erstmals wieder mehr Windräder gebaut und demnach mehr Strom durch Windenergie gewonnen worden. Die Zahlen waren seit 2021 rückläufig. Auf Rang zwei der erneuerbaren Energieerzeuger seien Photovoltaikanlagen. In Schleswig-Holstein sind den Angaben zufolge jetzt mehr als 46.000 Photovoltaikanlagen ans Netz angeschlossen, gut 5.400 mehr als im Vorjahr. Einen wesentlichen Anteil daran hatten Anlagen auf Hausdächern. Laut Planungen der Landesregierung soll die Stromerzeugung aus Wind in den nächsten Jahren noch verdoppelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Grootmoor Vernässung bei Lentföhrden geglückt

Seit vergangenem Sommer sind im Grootmoor, das ist zwischen Lentförden im Kreis Segeberg und Bokel im Kreis Pinneberg liegt, Drainagen gezogen, Gräben aufgestaut und ein fast sechs Kilometer langer Torf-Wall aufgeschüttet worden. Laut Stiftung Naturschutz steht das Wasser jetzt wieder im Moor. Hintergrund ist die Wiedervernässung von Mooren, um so CO2 zu speichern. Künftig könnten so im Grootmoor 700 Tonnen CO2 eingespart werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

