Stand: 17.02.2023 10:26 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Warnstreik am Hamburger Flughafen

Bis 22 Uhr am Freitag ist der reguläre Flugbetrieb am Hamburger Flughafen durch einen Warnstreik eingestellt. Betroffen sind davon etwa 30.000 Passagiere. Auch am Wochenende könnte es noch Auswirkungen des Streiks geben. Laut Flughafensprecherin Katja Bromm könnten die Flüge voller sein, als sie ursprünglich geplant waren, da viele Passagiere umgebucht haben. Für Sonnabend sind mehr als 180 Starts und Landungen geplant. Hintergrund des Streiks sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Auch andere Flughäfen in Deutschland wie Bremen, Frankfurt oder München sind betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 08:30

Meierei Horst ist gerettet

Die Traditionsmeierei Horst im Kreis Steinburg ist gerettet: Seit Anfang Februar hat der genossenschaftlich geführte Betrieb durch Spenden, Darlehen und neue Anteile laut eigenen Angaben mehr als 400.000 Euro eingenommen. 300.000 Euro waren nötig, um den Betrieb zu erhalten. Die Meiererei war vor allem durch stark gestiegene Energiekosten in finanzielle Schieflage geraten. Achim Bock, einer von zwei Vorsitzenden der Meierei Horst sagte: "Wir waren beide sehr optimistisch vom Vorstand, dass wir das schaffen. Aber, dass wir jetzt so eine Riesensumme in so kurzer Zeit zusammenkriegen, das hat uns wirklich total überrascht." | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 08:30 Uhr

Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien wollen am Freitag junge Musiker in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) Spenden sammeln. Das Ensemble Tramee der Kreismusikschule Segeberg gibt ein spontanes Benefizkonzert in der Buchhandlung Rahmer. Die Spenden gehen an die "Aktion Deutschland hilft". Beginn ist um 16 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 08:30 Uhr

