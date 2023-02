Stand: 16.02.2023 10:24 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Flughafen Hamburg stellt am Freitag Betrieb ein

Ein Warnstreik am Hamburger Flughafen wird morgen fast den gesamten Flugverkehr lahmlegen. Der Streik betrifft zum Beispiel die Luftsicherheitskontrolle und die Passagierabfertigung. Der Airport hat deshalb angekündigt, den regulären Betrieb einzustellen - bereits heute Abend könnten die ersten Flüge ausfallen. Eigentlich waren für morgen rund 250 Flüge mit 32.000 Passagieren geplant. Der Airport rechnet damit, dass es am Sonnabend besonders voll werden könnte, da viele Passagiere nun womöglich umbuchen. Grund für den Streik sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Diese hatten bereits in den vergangenen Tagen für zahlreiche Streiks in Südholstein gesorgt - etwa in Kitas oder Krankenhäusern. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 08:30

Lübeck: Prozess gegen 30-jährigen Stalker gestartet

Am Schöffengericht Lübeck beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Stalker. Der 30 Jahre alte Mann wollte nicht akzeptieren, dass seine Ex-Freundin keinen Kontakt mehr will. Er soll in Glinde (Kreis Stormarn) mehrmals gegen ein gerichtliches Kontaktverbot verstoßen haben. Im August vergangenen Jahres soll er dann das Auto seiner Ex-Freundin in Brand gesetzt haben, das dadurch komplett zerstört wurde. Die Anklage wirft ihm unter anderem Brandstiftung vor. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 08:30

Pinneberg: Blitzer in Rellinger Straße angezündet

In Pinneberg haben Unbekannte einen mobilen Blitzer angezündet. Wie die Feuerwehr sagt, fing der Blitzer in der Rellinger Straße kurz nach Mitternacht an zu brennen. Zwei Polizisten konnten den Brand löschen - noch bevor die Feuerwehr ankam. Die Polizei versucht nun, die Brandstifter zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 08:30

