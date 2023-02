Stand: 15.02.2023 09:09 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schwimmbäder in Südholstein bekommen Geld

Das Land fördert Schwimmstätten auch in Südholstein mit insgesamt knapp 280.000 Euro. Nach Angaben der vier Segeberger CDU-Landtagsabgeordneten Katja Rathje-Hoffmann, Patrick Pender, Ole Plambeck und Sönke Siebke, bekommt beispielsweise das Arriba Erlebnisbad in Norderstedt etwa 51.000 Euro davon, das Freibad in Ellerau rund 23.000 Euro und die Holstentherme Kaltenkirchen etwa 31.000 Euro. Die Schwimmstätten sollen damit bei den hohen Energiekosten entlastet werden, um weiterhin Schwimmunterricht anbieten zu können, sagt die Landesregierung. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Streik im öffentlichen Dienst geht weiter

Kitas, Schwimmbäder, Krankenhäuser, Stadtverwaltungen - dort arbeiten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und zahlreiche von ihnen treten heute in den Warnstreik. Schwerpunkt ist laut Gewerkschaft ver.di Kiel und Schleswig, in beiden Städten gibt es auch Demonstrationen. Auch bei den Regio-Kliniken in Pinneberg und Elmshorn wird gestreikt. Die Versorgung der Patienten ist laut Krankenhaus aber sichergestellt. Bereits am Dienstag nahmen landesweit rund 1.000 Beschäftigte an Protestaktionen teil. Nach regionalen Schwerpunkten soll der Warnstreik am Freitag auf Flughäfen ausgeweitet werden. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro. In gut einer Woche setzen sich Gewerkschaften und die Arbeitgeberseite wieder zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Feuer in Flüchtlingsunterkunft Schenefeld

In Schenefeld (Kreis Pinneberg) ist in der vergangenen Nacht ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei waren Gegenstände in Brand geraten, die im Treppenhaus standen. 13 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, konnten später aber wieder zurück. Einer von ihnen wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 05:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.02.2023 | 08:30 Uhr