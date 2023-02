Stand: 14.02.2023 09:45 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben Auswirkungen in Südholstein

Die Gewerkschaft ver.di hat für Dienstag- und Mittwochvormittag Streiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Auch Pflegekräfte aus Bad Oldesloe und Ahrensburg (beide Kreis Stormarn) sind zur Arbeitsniederlegung aufgerufen und wollen sich beteiligen. Am Mittwoch sollen die Regio-Kliniken im Kreis Pinneberg in Elmshorn und Pinneberg bestreikt werden. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens 500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Kreis Stormarn: "Praxisintegrierte Ausbildung" soll möglich werden

Die CDU im Kreis Stormarn hat am Montagabend im Jugendhilfeausschuss des Kreises einen Dringlichkeitsantrag zur Finanzierung von Ausbildungsplätzen in Kitas gestellt. Die sogenannten "Praxisintegrierte Ausbildung" soll mit Geld vom Kreis unterstützt werden. So dass die angehenden Erzieherinnen auch Lohn während ihrer Ausbildung bekommen. Vor allem in Bad Oldesloe gibt es Bedarf, da die Stadt die Ausbildung nicht finanzieren will. Laut einer CDU-Sprecherin wurde der Antrag von allen Parteien unterstützt. Es soll ein entsprechendes Pilotprojekt gestartet werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Fahrrad blockierte Bahnstrecke in Elmshorn

Am Montagabend musste der Zugverkehr bei Elmshorn kurzzeitig gestoppt werden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Süd, hatte ein Lokführer bei der Fahrt in Richtung Tornesch einen Stoß unter dem Zug bemerkt. Unbekannte hatten ein Fahrrad auf die Gleise gelegt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Wasserrohrbruch in Bad Segeberg konnte repariert werden

Ein Wasserrohrbruch in der Gorch Fock Straße konnte repariert werden. Das teilte die Leitstelle am Morgen mit. Seit gestern Mittag hatten etwa 1.000 Anwohner kein Trinkwasser, betroffen war auch die Theodor-Storm-Grundschule. Eine Wasserleitung war kaputt gegangen und hatte kurzzeitig die Straße und Gehwege überflutet. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 09:00 Uhr

