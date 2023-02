Stand: 10.02.2023 08:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hoffnung für Meierei Horst bei Elmshorn

Die von den Bio-Landwirten geführte Meierei Horst bei Elmshorn (Kreis Segeberg) kämpft ums Überleben. Bis Ende nächster Woche müssen die Verantwortlichen 300.000 Euro zusammenbekommen, um den Betrieb vor der Insolvenz zu retten. Gut die Hälfte der Summe haben sie schon eingesammelt - unter anderem durch viele neue Genossenschaftsmitglieder. Vorstand Achim Bock wird deutlich: "Dann stehen wir in der Verantwortung unseren Mitgliedern gegenüber auch diese Meierei voranzubringen und auch zukunftsfähig zu machen. Wo wollen wir hin langfristig? Wie können wir die Meierei auf sichere Füße stellen." Die Meierei war unter anderem wegen steigender Preise für Energie, Verpackungen und Rohmilch in finanzielle Schieflage geraten. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Neues Erinnerungskonzept im Kreis Pinneberg

Zwei Historiker haben am Donnerstagabend dem Kreistag Pinneberg ein neues Erinnerungskonzept für Opfer des Nationalsozialismus übergeben. Weil es immer weniger Zeitzeugen gibt, soll es helfen auch weiterhin an die Gräueltaten der NS-Zeit zu erinnern. Laut Kreis-Sprecherin Katja Wohlers sollen dadurch zunächst bestehende Vermittlungsangebote besser vernetzt werden und Museen und Archive stärker eingebunden werden. "Wer aus der Geschichte lernen will, muss sie natürlich kennen. Das Wissen darum, wie es zu Gewaltherrschaft und Unterdrückung kommen konnte, hilft dabei, Tendenzen in diese Richtung heute früher zu erkennen. Das heißt, es braucht also eine Erinnerungskultur, die auch die junge Generation anspricht und zum Mitmachen anregt", so Katja Wohlers. In einem zweiten Schritt soll auch ein zentraler Erinnerungsort entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Trauerfeier für Gero Storjohann

Nach dem Tod des Stormarner Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann (CDU) findet am Freitag eine Trauerfeier in der Bad Segeberger Marienkirche statt. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird dort erwartet. Storjohann war Ende Januar nach einer schweren Erkrankung im Alter von 64 Jahren verstorben. Er saß seit 2002 für den Wahlkreis Segeberg/Stormarn im Bundestag. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.02.2023 | 08:30 Uhr