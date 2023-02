Stand: 08.02.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Viele Arztpraxen bleiben für zwei Stunden geschlossen

In mehr als 100 Arztpraxen in Schleswig-Holstein bleiben heute zwei Stunden lang die Türen geschlossen - auch in zahlreichen Praxen in Südholstein. Mit der Aktion wollen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen dagegen protestieren, wie die Abrechnung bei neuen Patientinnen und Patienten seit Anfang des Jahres geregelt ist. Sie bedeute längere Wartezeiten und sei zu bürokratisch, beklagt die Ärztegenossenschaft Nord. Aktuell bekommt ein Facharzt nur Geld für Neupatienten, wenn der Hausarzt direkt mit ihm einen Termin vereinbart. Weil Ärzte nicht streiken dürfen, ist ab 11 Uhr eine zweistündige Online-Fortbildung angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Urteil gegen Einbrecherbande aus Kreis Pinneberg erwartet

Im Prozess um eine mutmaßliche Einbrecherbande soll heute am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) das Urteil fallen. Die drei Angeklagten sollen unter anderem in Klein Nordende, Mooregge und Elmshorn (alle Kreis Pinneberg) Schmuck und Bargeld im Wert von insgesamt mehreren 10.000 Euro gestohlen haben. Das Urteil ist bereits mehrmals angekündigt und dann verschoben worden. Laut Polizei ist die Anzahl der Einbrüche im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Freibad Quickborn sucht dringend Rettungsschwimmer

Damit in der kommenden Saison das Freibad in Quickborn (Kreis Pinneberg) öffnen kann, werden dringend Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer gesucht. Wie die DLRG mitteilte, habe es nach der Winterpause mehrere Kündigungen gegeben, die den ohnehin schon bestehenden Engpass verschärft hätten. Durch Corona war es in den vergangen drei Jahren schwieriger geworden, Rettungsschwimmer auszubilden. Mit der aktuellen Personallage wären durchgängige Öffnungszeiten im Sommer nicht möglich, so die Betreiber. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Kitaplätze in Bad Oldesloe: Bürgermeister erteilt Finanzierung Absage

Nach der Demonstration am Wochenende und der Podiumsdiskussion am Montagabend sind sich die Eltern und Erzieherinnen und Erzieher einig: Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) braucht mehr Kitaplätze. Doch die Kostenübernahme für die Ausbildung ist weiter ungeklärt. Der parteilose Bürgermeister Jörg Lembke hält an seinem Standpunkt fest: Aus der Stadtkasse gibt es kein Geld. Er sagte: "Die Aufgabe der Stadt Bad Oldesloe sehe ich in erster Linie im Bau neuer Gebäude. Und da sind wir auch dran." Aus seiner Sicht sei es nicht Aufgabe der Kommune, die Finanzierung für Dritte, die Träger der Kitas, zu finanzieren. Er sieht das Land in der Pflicht. Das Thema soll jetzt im Kreistag auf die Tagesordnung gesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 16:30 Uhr

