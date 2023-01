Stand: 27.01.2023 10:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Aktionen zum Holocaust-Gedenktag

Vor 78 Jahren wurden die Menschen aus dem Konzentrationslager in Auschwitz befreit. Zu diesem Holocaust-Gedenktag erinnern auch zahlreiche Städte und Gemeinden in Südholstein an die Jüdinnen und Juden und die weiteren Opfer, die während der Nazi-Herrschaft ermordet wurden. In Norderstedt haben die Stadt und der Verein "Chaverim - Freundschaft mit Israel" zu einer gemeinsamen Gedenkstunde am Nachmittag an der KZ-Gedenkstätte Wittmoor geladen. Im Ratssaal der Stadt Kaltenkirchen gibt es am Abend eine Veranstaltung, bei der unter anderem darüber gesprochen wird, wie das Erinnern heute funktioniert. In mehreren Schulen in Südholstein haben die ganze Woche über schon Aktionen stattgefunden: Zum Beispiel gab es an der Theodor-Mommsen Schule in Bad Oldesloe eine Kunstinstallation: Im Rahmen einer Ausstellung im Treppenhaus und mehreren Räumen wurden Audios von Überlebenden abgespielt. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

Halbjahreszeugnisse sorgen für Ängste bei Schülern

Für mehrere tausend Schülerinnen und Schüler gibt es in Südholstein am Freitag die Halbjahreszeugnisse. Für viele Schüler und Schülerinnen ist das ein Stressfaktor. Der Kinderschutzbund im Kreis Stormarn berichtet, dass die Angst bei Jugendlichen vor schlechten Noten, die ihrer beruflichen Karriere im Weg stehen könnten, deutlich intensiver geworden ist. Die Schülerinnen und Schüler, die sich beim Kinderschutzbund melden, berichten demnach von hohem Druck durch ihre Eltern und gleichzeitig dadurch, dass sie nach der Pandemie schulisch alles aufholen müssen. Wer aus irgendeinem Grund Sorgen wegen der Zeugnisvergabe hat, kann sich beim Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes im Kreis Stormarn melden. Auch für Eltern ist eine Telefonnummer geschaltet. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

B404: Sperrung durch Brückenabriss

In Lütjensee im Kreis Stormarn ist ab Freitag die Hamburger Straße gesperrt. Im Rahmen des B404-Ausbaus muss eine Brücke abgerissen werden. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr werden Autofahrerinnen und Autofahrer mit Tempo 30 an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern. Bis 2024 soll dann der dreispurige Ausbau der B404 zwischen der Anschlussstelle Lütjensee und der A1-Auffahrt Bargteheide fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

