Prinovis-Betriebsrat Ahrensburg berät mit Experten

Nach der angekündigten Schließung der Prinovis-Druckerei in Ahrensburg (Kreis Stormarn) will sich der Betriebsrat am Montag mit Juristen und anderen Experten in Berlin beraten. Die Tochter des Bertelsmann-Konzerns soll Ende Januar kommenden Jahres geschlossen werden. Rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihren Job. Am Standort in Ahrensburg wurden zuletzt Zeitschriften wie Gala, Hörzu oder die Apotheken Umschau gedruckt. Das Aus wird mit zu hohen Produktionskosten begründet. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Elmshorner Verein erhält Publikumspreis bei "Sterne des Sports"

Der Elmshorner Männer-Turn-Verein (EMTV) im Kreis Pinneberg hat beim Wettbewerb "Sterne des Sports" den Publikumspreis gewonnen. 50 Prozent der Stimmen bekamen Zhanna Leshchinskaya und Mehmet Karakavak vom Elmshorner MTV von Internetusern. Ausgezeichnet wurde das Integrations- und Inklusionsprojekt "Sport spricht alle Sprachen", zu dem unter anderem Sportkurse für ukrainische, syrische und afghanische Frauen gehören. Außerdem gibt es ein Café, um sich auszutauschen, sowie Sportgruppen für Menschen mit und ohne Behinderungen. Der Zuschauerpreis von "Sterne des Sports" wird vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken und Raiffeisenbanken verliehen. Insgesamt standen drei Projekte zur Auswahl, die Elmshorner hatten sich als Einzige aus Schleswig-Holstein qualifiziert. Zum ersten Platz gehört ein Preisgeld von 2.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Halbe Millionen Euro für Pinneberger Innenstadt

Mit fast einer halben Million Euro können Pinneberger ihre Innenstadt neu gestalten. Das Geld stammt aus Fördermitteln des Landes und der Stadt. Nach Angaben eines Stadtsprechers können Bürger, Vereine, Schulen und andere Projekte vorschlagen. Ein unabhängiges Gremium entscheidet dann, welche davon in den kommenden zwei Jahren bezahlt und umgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

