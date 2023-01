Stand: 20.01.2023 10:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Prinovis-Druckerei in Ahrensburg soll geschlossen werden

Der Bertelsmann-Konzern, dem die Prinovis-Druckerei in Ahrensburg (Kreis Stormarn) gehört, will den Standort schließen. Laut Bertelsmann lohne sich das Geschäft nicht mehr. Die Ahrensburger Druckerei habe schon seit einiger Zeit Verlust gemacht, so Bertelsmann. In Ahrensburg werden unter anderem Kataloge, Zeitschriften und Beilagen gedruckt, diese Produkte würden jedoch immer weniger nachgefragt. Darum will der Konzern Ende Januar 2024 die Produktion einstellen. Gegenwind kommt vom Betriebsrat: Dieser hat mitgeteilt, dass er die Pläne nicht akzeptiert. Außerdem sei den Beschäftigten in der Vergangenheit sehr viel abverlangt worden: zum Beispiel, dass sie auf Lohn verzichten oder länger arbeiten. Einige Mitarbeiter haben am Donnerstag bereits vor dem Werkstor gegen die Schließung protestiert. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Erste Bilanz zum Schinenersatzverkehr der AKN

Seit Montag gibt es für die AKN-Linie 1 zwischen Ellerau und Burgwedel (Kreis Segeberg) einen Schienenersatzverkehr. Dieser hat sich hat sich, nach einem teils holprigen Start am Montag, mittlerweile stabilisiert, heißt es von der AKN. Nachjustiert werden musste bislang nicht, so eine Sprecherin. Auch die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden Quickborn (Kreis Dithmarschen), Ellerau, Hasloh und Bönningstedt (Kreis Pinneberg) sagen auf Nachfrage von NDR-Schleswig-Holstein: Der Ersatzverkehr laufe mittlerweile gut. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Bus-Warnstreik in der Region

Einige Linien im Nordosten von Hamburg werden am Freitag nicht von Bussen angefahren. Bei einer Tochtergesellschaft der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) streiken die Busfahrer. Betroffen sind laut Gewerkschaft ver.di auch einige Linien im Kreis Stormarn. Die VHH teilten mit, dass sie für die Schulbusse dort Ersatz gefunden hätten und die Linien planmäßig fahren sollen. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

