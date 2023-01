Stand: 04.01.2023 09:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Prozessstart nach mutmaßlichem Doppelmord in Elmshorn

Heute startet in Itzehoe im Kreis Steinburg der Prozess um einen mutmaßlichem Doppelmord in Elmshorn. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Sommer vergangenen Jahres zwei Frauen in ihrer Wohnung getötet zu haben. Im Juli vergangenen Jahres soll der heute 30 Jahre alte Angeklagte aus Baden-Württemberg offenbar mit einer List in die Wohnung der Frauen gekommen sein - wie genau er das schaffte, ist noch unklar. Der Beschuldigte wurde damals in der Nähe des Tatortes festgenommen und gab lediglich an, mit der älteren der beiden Frauen eine Beziehung gehabt zu haben, die er als schwierig empfand. Er muss mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Prozess: Iran-Embargo

Vor dem Oberlandesgericht in Hamburg steht ein 61-Jähriger aus Norderstedt (Kreis Segeberg). Er soll gegen das Iran-Embargo verstoßen haben. Laut Anklage hat der Mann eine Laborausrüstung für ein Stahlwerk in den Iran geliefert. Diese könnte auch zur Wiederaufbereitung von Uran verwendet werden. Deshalb hat die EU den Verkauf an den Iran verboten. Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag dreieinhalb Jahre Haft für den Norderstedter gefordert. Der Verteidiger sagte, das Gericht solle über das Strafmaß entscheiden und den Haftbefehl aufheben. Der Angeklagte sitzt seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Nächste Woche Mittwoch soll das Urteil fallen. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Pinneberg: Brand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Pinneberg brach am späten Dienstagnachmittag ein Feuer aus. Es brannte im ersten Stock in einer Wohnung in der Breslauer Straße, so die Feuerwehr. Der Brand war in einer Küche ausgebrochen. Die Bewohnerin konnte das Haus selbst verlassen, genauso ihre Nachbarn. Der Rettungsdienst brachte die Frau sicherheitshalber in ein Krankenhaus. Nach etwa anderthalb Stunden war der Küchenbrand gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

