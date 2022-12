Stand: 30.12.2022 09:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kurze Vornamen im Norden weiter im Trend

Zum Jahresende hat Namen-Experte Knud Bielefeld aus Ahrensburg (Kreis Stormarn) seine Statistik der beliebtesten Vornamen veröffentlicht. In Schleswig-Holstein und Hamburg liegen Mia und Noah vorn. In dem jetzt veröffentlichten Ranking folgen auf den weiteren Plätzen bei den Mädchen Ella, Mila, Ida und Emma. Bei den Jungs folgen auf Noah die Namen Finn, Emil, Henry und Leon. Im Trend liegen demnach vor allem kurze Vornamen. Außerdem sind in Schleswig-Holstein und Hamburg im Vergleich zu anderen Bundesländern verhältnismäßig oft die Namen Enno, Jonte und Lasse bei den Jungen und Enna, Jonna und Liv bei den Mädchen vergeben. Bundesweit sind Emilia und ebenfalls Noah die Favoriten. Für die Statistik hat der Ahrensburger in diesem Jahr 250.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland ausgewertet. Seit 26 Jahren ermittelt der Südholsteiner jedes Jahr in seiner Freizeit, welche Namen Eltern für ihre Kinder besonders gerne gewählt haben. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 08:30 Uhr

Stadt Ahrensburg veröffentlicht Informationskatalog zur geplanten S4

Die geplante S4 soll von Hamburg über Ahrensburg in den Kreis Stormarn bis nach Bad Oldesloe führen. In zwei Monaten sollen bei einer Informationsveranstaltung in Ahrensburg alle aufkommenden Fragen von der Deutschen Bahn beantwortet werden. Dazu hat die Stadt auf ihrer Internetseite nun einen Informationskatalog veröffentlicht. Die Interessengemeinschaft Tunneltal begrüßt die Veröffentlichung dieser Informationen und prüft derzeit die Antworten der Deutschen Bahn. Die Hauptkritikpunkte sind weiterhin, dass an der bisher geplanten Streckenführung festgehalten und eine Brücke über das Tunneltal gebaut werden soll. Außerdem blieben derzeit noch Fragen offen, wie der Güterverkehr mit der geplanten Taktung im zehn Minuten Takt vereinbar sein wird. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 16:30 Uhr

