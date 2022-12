Stand: 28.12.2022 09:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Stutthof-Prozess: Nebenklage legt Revision ein

Vergangene Woche ist im sogenannten Stutthof-Prozess das Urteil gefallen. Jetzt hat ein Vertreter der Nebenklage Revision eingelegt, wie eine Sprecherin des Landgerichts Itzehoe am Dienstag bestätigte. Welche Gründe die Nebenklage dafür sieht, gab die Sprecherin nicht bekannt. Lässt der Bundesgerichtshof eine Revision zu, wird das Urteil zunächst auf mögliche Rechtsfehler überprüft. Sollten diese vorliegen, könnte der Fall dann wieder ans Landgericht Itzehoe zurückgehen. Die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. war vergangene Woche zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden - wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen sowie Beihilfe zum versuchten Mord in fünf Fällen. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Zeugen gesucht nach Schießerei in Ahrensburg

Nach einem Streit in Ahrensburg im Kreis Stormarn, der in einer Schießerei und einer gefährlichen Körperverletzung endete, sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Ein 21-Jähriger war demnach am Montagabend auf dem Rathausplatz mit einer Gruppe von fünf Personen aneinandergeraten. Einer der Männer schoss dabei mit einer Schreckschusswaffe auf ihn. Der 21-Jährige konnte die Waffe laut Polizei an sich bringen und schoss zurück. Anschließend flüchtete er in eine Pizzeria, wo ihn zwei der Männer zu Boden schlugen und ihm Smartphones raubten. Der junge Mann kam verletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Probleme bei Müllentsorgung in Norderstedt

Viele Krankheitsfälle sorgen in Norderstedt im Kreis Segeberg für Probleme bei der Müllentsorgung. Weil gesunde Mitarbeiter jetzt Extra-Touren fahren müssen, kann es zu Verzögerungen kommen. Wie das Betriebsamt mitteilt, bleibt zudem der Wertstoffhof voraussichtlich bis zum 2. Januar geschlossen. Mit Blick auf Silvester bittet das Betriebsamt die Reste vom Feuerwerk selbst zu entsorgen. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.12.2022 | 08:30 Uhr