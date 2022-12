Stand: 23.12.2022 08:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Weihnachtsgeschäft: Mehr Kunden, weniger Gewinn

Die Läden in Südholstein sind in diesen Tagen überwiegend gut besucht. Viele Händler merken dennoch, dass die Pinneberger, Segeberger und Stormarner weniger Geld ausgeben. Für die Wirtschaftsvereinigung Bad Oldesloe laufen die Geschäfte aber bisher besser als gedacht, so eine Sprecherin. Vor allem jetzt kurz vor Weihnachten gebe es in den Geschäften und der Gastronomie mehr Kundschaft als erhofft. Sie kaufen Bücher, Spielzeug und vor allem Gutscheine. Auch Kleidung werde wieder mehr gekauft. Außerdem werden laut einer Umfrage des Handelsverbands Nord gebrauchte Elektroartikel immer beliebter. Wegen der gestiegenen Energiekosten werde der Gewinn der Händler trotzdem um bis zu vier Prozent geringer ausfallen als noch im vergangen Jahr, so der Handelsverband. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

Blutspenden benötigt, Reserven sind knapp

Der DRK Blutspendedienst aus Lütjensee (Kreis Stormarn) bittet auch über Weihnachten um Blutspenden. Weil in den vergangen Wochen Termine wegen Krankheit abgesagt werden mussten, sind die Reserven knapp. Denn einige der Präparate sind nicht lang haltbar. Patienten mit Krebs und Verbrennungen brauchen diese aber dringend. Blutspender können sich beim DRK online für einen Termin anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

Staus in Südholstein erwartet - A 21 bei Schwissel wieder frei

In Schleswig-Holstein beginnen heute die Weihnachtsferien. Die Straßen in Südholstein könnten also wieder voll werden. Laut ADAC sollen Autofahrer vor allem heute Nachmittag Geduld mitbringen. Die Straßen geraten an ihre Kapazitätsgrenzen, weil Reise- auf Berufsverkehr aufeinandertreffen. Vor allem Baustellen auf der A 7 können für zähfließenden Verkehr sorgen. Gute Nachrichten gibt es dafür von der A 21: Die Frostschäden bei Schwissel sind beseitigt und die Autobahn in Richtung Bad Oldesloe ist wieder frei gegeben, so die zuständige Autobahn GmbH. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30 Uhr

