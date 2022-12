Stand: 19.12.2022 08:57 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Glatteis Gefahr nach Regen

Zu Beginn der Woche warnen Meteorologen davor, dass es auf den Straßen gefährlich glatt werden könnte. In Südholstein hat es in den frühen Morgenstunden aber bisher keine größeren Unfälle gegeben. Der Unterricht an den Schulen findet statt. Aber grundsätzlich gilt: Wenn Eltern für ihr Kind besondere Gefahren auf dem Schulweg wegen der Straßenverhältnisse befürchten, dürfen sie ihre Kinder zu Hause behalten. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

Elmshorn: Auto und Zug stoßen zusammen

Am Sonntag gegen 10 Uhr kam es zu einem Zugunfall in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Die Schranke am Bahnübergang war abgesenkt, das Licht im Andreaskreuz blinkte rot - ein Autofahrer hat das aber offenbar nicht gesehen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde der Mann vermutlich von der tief stehenden Sonne geblendet. Der Mann durchbrach die Schranke und stieß mit dem AKN-Zug zusammen. Sein Auto wurde bei stark beschädigt, aber er konnte sich befreien und blieb unverletzt. Die Bahn konnte bis zur nächsten Haltestelle geschleppt werden. Nach etwa zwei Stunden wurde dann auch die Strecke wieder für den Bahnverkehr freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

Kreis Pinneberg mit neuem Konzept zu Erinnerungskultur

Der Kreis Pinneberg arbeitet seit einigen Monaten an einer zeitgemäßen und nachhaltigen Erinnerungskultur - zum Beispiel um die Zeit des Nationalsozialismus angemessen aufzuarbeiten. Darum hatte die Verwaltung Historiker damit beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Dieses soll nun am Vormittag vorgestellt werden. Eingebunden sind zudem sowohl Experten aus dem Kreis und auch der Kreisjugendring, um die Perspektive der jüngeren Generation direkt mit einzubringen. Die Arbeit mit jungen Menschen soll eine zentrale Rolle im Konzept der Erinnerungskultur spielen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

