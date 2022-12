Stand: 14.12.2022 11:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

DRK ruft zu Blutspenden vor Weihnachten auf

Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Blutspenden vor den Feiertagen. Da viele Präparate nur wenige Tage haltbar seien, habe man zur Sicherung der Versorgung von Patienten zwischen den Feiertagen zusätzliche Blutspende-Termine eingerichtet. Dies berichtet eine Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes aus Lütjensee in Stormarn. Am 23. und 26. Dezember darf gespendet werden - allerdings nicht von Menschen mit Erkältungssymptomen oder Fieber. Gleiches gilt für Personen, die erst vor kurzem eine Corona-Infektion überstanden haben. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Pronstorf: Gedenkgottesdienst nach tödlichem Wohnhaus-Brand

Nach dem ein Dreijähriger und dessen 17-jährige Halbschwester bei einemBrand in Pronstorf im Kreis Segeberg gestorben sind, findet heute ein Gottesdienst statt. Um 19.15 Uhr will die Kirchengemeinde den Verstorbenen gedenken. Mehr als 100 Feuerwehrleute haben sich bereits angekündigt. Unterdessen bleibt die Brandursache noch unklar. Die Polizei kann die Brandruine nach Angaben eines Sprechers bislang nicht betreten, weil sie einsturzgefährdet ist. Stützen sollen das Gebäude nun sichern, damit die Ermittler es genauer untersuchen können. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Großfeuer in Gutshofscheune bei Bad Oldesloe

Am Dienstagabend ist nach Angaben der Feuerwehr in Neufresenburg (Kreis Stormarn) ein Brand in einer Veranstaltungsscheune entdeckt worden, im ersten Stock lebt eine Familie. Sie konnte sich selbst in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei schätzt den Schaden auf mindestens 2,5 Millionen Euro. Laut Einsatzleiter Olaf Klaus von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Oldesloe hat es aus der Wohnung heraus im Dachstuhl gebrannt. Wegen der kalten Temperaturen und der Beschaffenheit des Dachs habe die Feuerwehr, so Klaus weiter, den Brand von Innen bekämpfen müssen. Dies habe man wegen zu großer Gefahr jedoch wieder abbrechen müssen. Laut Einsatzleiter haben sich die Flammen durch das gesamte Haus gefressen, das dadurch wohl komplett zerstört wurde. Die Polizei sucht nun nach der genauen Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

