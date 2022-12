Stand: 13.12.2022 11:09 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Abschaffung der Maskenpflicht im ÖPNV in SH

Mit dem Jahreswechsel entfällt in Schleswig-Holstein die Maskenpflicht im ÖPNV. Damit ist die Eigenverantwortung beim Tragen von Masken gefragt. Im benachbarten Hamburg bleibt die Verpflichtung zum Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln jedoch bestehen. Pendelnde müssen daher beachten, was in welchem Bundesland gilt. So muss man bei einer Fahrt mit der S-Bahn von Wedel (Kreis Pinneberg) nach Hamburg ab der Station Rissen eine Maske tragen. Ähnliches Gilt für die U1 ab Ochsenzoll oder Buchenkamp. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Prozessbeginn wegen versuchten Betrugs um Fluthilfen

In Norderstedt (Kreis Segeberg) muss sich ein 43-jähriger ab Dienstag wegen versuchten gewerbsmäßigen Betrugs vor Gericht verantworten. Der Mann soll nach der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal staatliche Soforthilfen für Flutopfer in Höhe von insgesamt 28.000 Euro beantragt haben, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll dafür über ein Online-Portal der Landesregierung in Rheinland-Pfalz mehrere Anträge mit Adressen und Nachnamen von Personen aus dem Flutgebiet eingereicht haben. Den Behörden in Rheinland-Pfalz fielen die Ungereimtheiten aber auf und das Geld wurde nicht ausgezahlt. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Digital Hub in Bad Oldesloe eingeweiht

Um in Sachen Digitalisierung schneller voranzukommen, ist am Montag in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ein sogenannter Digital Hub vorgestellt worden. Dabei handelt sich um eine Art gemeinsames digitales Forschungszentrum der Gemeinden Barsbüttel, Großhansdorf, Ammersbek und Bad Oldesloe. Ein Schwerpunkt soll in den kommenden Jahren daraufgelegt werden, wie die Themen Wirtschaftsförderung und Umwelt digital schneller bearbeitet werden können. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Carportbrand in Lentföhrden

Die Feuerwehr im Kreis Segeberg musste am frühen Montagabend wegen eines Brandes ausrücken. Gut vier Stunden waren die Einsatzkräfte in der Gemeinde Lentföhrden zugange. Nach Angaben der Leitstelle hatten Bewohner die Feuerwehr alarmiert, weil das Carport eines Hauses brannte. Das Feuer griff dann auf das Einfamilienhaus über. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 06:30 Uhr

