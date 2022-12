Stand: 12.12.2022 10:16 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nordbahn mit neuem Halt in Tornesch

In Tornesch (Kreis Pinneberg) gibt es einen neuen Halt der Nordbahn aus Elmshorn. Die Bürgerinitiative Starke Schiene kämpft seit Jahren für mehr Verbindungen, damit Pendler morgens besser nach Hamburg kommen. Künftig sollen hier Züge mit doppelter Kapazität fahren, sagt eine Sprecherin der Bürgerinitiative. Grundsätzlich möchte die Initiative für die Strecke Hamburg-Elmshorn ein zusätzliches Gleis - denn eine kleine Weichenstörung wirke sich sofort auf die meistbefahrene Strecke in SH aus. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Besserer ÖPNV in Südholstein

Eine gute Nachricht für Pendler ab Pinneberg: Werktags fährt die S3 nach Hamburg jetzt bis 23 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Am Wochenende wurde die Verbindung ebenfalls ausgeweitet. Auch für Stormarn gibt es abends mehr Züge: Zwischen Lübeck und Hamburg wurde der 30-Minuten-Takt am Abend verbessert. Zusätzlich gibt es neue Expressbusse für Südholstein: Bargteheide hat jetzt einen eigenen Stadtverkehr, der auch Wohngebiete anbindet. Auch in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg hat sich etwas verbessert. Dort kommen Pendler jetzt besser mit dem Bus ins Gewerbegebiet. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Bauernhaus-Brand in Pronstorf: Zwei Kinder ums Leben gekommen

Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Pronstorf (Kreis Segeberg) gibt es neue Erkenntnisse. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kamen bei dem Feuer am Sonnabend zwei Kinder im Alter von drei und 17 Jahren ums Leben. Zunächst war nur von Verletzten die Rede gewesen. Am Sonntagmorgen wurde im Rahmen eines Gottesdienstes im Ort eine Spendensammlung für die Betroffenen organisiert. Das Feuer war am Sonnabend gegen 4 Uhr morgen ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 07:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

