Norderstedt: Überfall auf Tankstelle - Räuber schießt in die Luft

Mit vorgehaltener Waffe hat ein Unbekannter gestern am späten Abend in Norderstedt eine Tankstelle an der Ulzburger Straße überfallen. Laut Polizei hatte er im Verkaufsraum zunächst einen Schuss in die Luft abgegeben und dann die Mitarbeiterin aufgefordert, Bargeld in eine Tüte zu packen. Nach Angaben der Beamten erbeutete er einen mittleren dreistelligen Betrag. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handeln. Die Fahndung nach dem Täter läuft noch. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 10:00 Uhr

Südholstein: Polizei kontrolliert zur Einbruchsprävention

Im Rahmen der Einbruchsprävention ist die Polizei ab Donnerstag in den Kreisen Pinneberg und Segeberg wieder zu sogenannte Anhalte- und Sichtkontrollen unterwegs. Sie hält kurzfristig beispielsweise Autofahrer an, um Kofferräume und Ladeflächen zu überprüfen. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

Unternehmen aus Westerau erhält Nachhaltigkeitspreis

Seegras als umweltfreundlicher Dämmstoff: Für diese innovative Idee bekommt das Unternehmen Seegrashandel aus Westerau (Kreis Stormarn) am Donnerstag in Berlin einen mit 10.000 Euro dotierten Nachhaltigkeitspreis. Das Preisgeld will Seegrashandel-Geschäftsführer Jörn Hartje in die eigene Arbeit investieren. Insgesamt haben laut Initiatoren bei dem Wettbewerb mehr als 331 Projekte und Initiativen teilgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

Regio-Kliniken: Drei Standorte im Rennen für Neubau

Das Auswahlverfahren für den neuen Standort der Regio-Kliniken geht in nächste Runde. Dies teilte die Geschäftsführerin des Krankenhauses am Mittwoch im Hauptausschuss des Kreises Pinneberg mit. Demnach haben es drei Grundstücke in Pinneberg und Elmshorn in die engere Auswahl für den zentralen Neubau geschafft. Im nächsten Schritt werden die Grundstücke detailliert beurteilt. Voraussichtlich Ende März wollen die Regio-Kliniken das Ergebnis dann den Gesellschaftern und dem Hauptausschuss vorlegen. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2022 08:30 Uhr

