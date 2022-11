Stand: 23.11.2022 09:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

HVV stellt verbessertes Stadtverkehrsangebot für Bargteheide vor

Bargteheide (Kreis Stormarn) bekommt genauso wie Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein besseres Stadtverkehrsangebot. Die Einzelheiten sollen laut Hamburger Verkehrsverbund (HVV) am Mittwoch in Glinde (Kreis Stormarn) vorgestellt werden. Geplant ist unter anderem, dass Busse künftig auch Wohngebiete ansteuern und häufiger fahren. Um besser durch enge Wohnstraßen zu kommen, sollen kleinere Elektrobusse eingesetzt werden. Start ist am 11. Dezember zum Fahrplanwechsel. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Stutthof-Prozess: Staatsanwaltschaft fordert zweijährige Bewährungsstrafe

Im Prozess gegen einen frühere Sekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof aus Quickborn (Kreis Pinneberg) hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag eine Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung gefordert. Staatsanwältin Maxi Wantzen sagte am Dienstag vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg), sie sei überzeugt, dass die Angeklagte sich der Beihilfe zum heimtückischen und grausamen Mord in mehr als 10.000 Fällen schuldig gemacht habe. Vor dem Plädoyer hatte der Richter einen Befangenheitsantrag der Verteidigung abgelehnt. Der Anwalt der Angeklagten hatte die Neutralität des Sachverständigen angezweifelt. Am 20. Dezember könnte das Urteil fallen. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Bahnunfall bei AKN in Ellerau

Bei einem Bahnunfall bei der AKN in Ellerau (Kreis Segeberg) ist nach Angaben eines Polizeisprechers am Dienstagnachmittag ein 35-Jähriger schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann beim Überqueren der Gleise nur in eine Richtung geschaut, ob sich ein Zug nähert. Die Bahn aus der anderen bemerkte er nicht. Er lief seitlich gegen Zug. Der Mann wurde in ein Hamburger Krankenhaus gebracht, genauso der Zugführer. Die Bahnstrecke war mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

