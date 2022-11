Stand: 22.11.2022 11:21 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Plädoyers im Stutthof-Prozess erwartet

Im Stutthof-Prozess am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) könnten am Dienstag die Plädoyers beginnen. Dort läuft seit September vergangenen Jahres die Verhandlung gegen die 97-jährige Irmgard F. aus Quickborn (Kreis Pinneberg), eine ehemalige Schreibkraft des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig in Polen. Bevor die Beweisaufnahme beendet wird, muss das Gericht zunächst über einen Antrag der Verteidigung entscheiden. Diese hatte am Montag beantragt, den Historiker und Sachverständigen Stefan Hördler wegen Befangenheit abzulehnen. Er sei in einer Doppelrolle als Gutachter und Ermittler tätig gewesen und möglicherweise nicht ausreichend unvoreingenommen. Sollte der Antrag abgelehnt und keine weiteren gestellt werden, könnte die Staatsanwaltschaft heute ihr Plädoyer halten. Dann sei es laut Landgericht auch möglich, dass noch in diesem Jahr ein Urteil fällt. Der Angeklagten wird unter anderem Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Sie selbst hat sich im Prozess bislang nicht geäußert. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Razzien wegen Missbrauchsabbildungen von Kindern

Unter anderem im Kreis Stormarn haben Fahnder am Wochenende Wohnungen und Häuser durchsucht. Wie die Polizei jetzt mitteilt, bestand bei mehreren Verdächtigen der Verdacht, dass sie Darstellungen von sexuellem Missbrauch von Kindern verbreiten, besitzen oder erworben haben. Bei den Durchsuchungen mit Datenträgerspürhunden an mehr als 20 Orten wurden zahlreiche Beweise sichergestellt. Eine Verbindung zwischen den Verdächtigen gebe es nicht, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Kreis Pinneberg als "Klimaaktive Kommune" ausgezeichnet

Der Kreis Pinneberg gehört zu den Gewinnern eines bundesweiten Wettbewerbs für modernes Stadtmanagement. Ausgezeichnet wurde der Kreis für seine E-Flotte. In der Kategorie "Klimagerechte Mobilität" hatten sich insgesamt 28 Kommunen beworben, drei Gewinner-Projekte wurden ausgewählt. Der Kreis Pinneberg hat seit zwei Jahren rund 30 E-Autos, die unter anderem durch eine Photovoltaikanlage geladen werden. Das Preisgeld von 25.000 Euro soll in weitere Klimaprojekte investiert werden: in E-Bikes und Lademöglichkeiten. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

