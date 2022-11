Stand: 21.11.2022 08:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Elmshorn: 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine Gruppe Jugendliche hat sich am Sonntagabend zwischen Elmshorn und Bevern (beide Kreis Pinneberg) eine /nachrichten/schleswig-holstein/verfolgungsjagdelmshorn100_v-contentxl.jpgVerfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 22 Uhr wollten die Beamten einen Wagen kontrollieren, dieser fuhr jedoch davon. Erst nach einer neun Kilometer andauernden Verfolgung konnte der Wagen gestoppt werden. Bei der Verfolgung berührten sich die beiden Fahrzeuge, ein Rückspiegel des Streifenwagens ging dabei zu Bruch. Die Polizei nahm die Jugendlichen mit auf die Wache. Der 16-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei ohne Führerschein mit dem Auto seiner Eltern unterwegs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

Norderstedter Kleingärtner gewinnen Wettbewerb "Gärten im Städtebau"

Beim Bundeswettbewerb "Gärten im Städtebau" haben Norderstedter Kleingärtner Gold gewonnen. Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde hat der Kleingartenverein Friedrichsgabe in Nordertedt beim Motto "Stadtgrün trifft Ernteglück" mit am meisten überzeugt. Die Jury vergab insgesamt sieben Mal Gold, neun Mal Silber und sechs Mal Bronze. Auf die Gewinner verteilt sich ein Preisgeld von rund 31.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

Die ersten Weihnachtsmärkte in Südholstein öffnen

In Südholstein öffnen die Weihnachtsmärkte: Einen ersten Glühwein oder Punsch gibt es beispielsweise auf dem Elmshorner Lichtermarkt. Am Dienstag beginnt der Weihnachtsmarkt in Ahrensburg, am Mittwoch geht’s in Norderstedt los. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

