Land unterstützt Ausbau des Elmshorner Bahnhofs

Der Bahnhof Elmshorn soll größer ausgebaut werden, als zunächst geplant. Das hat Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bei einem Ortstermin mit der Bürgerinitiative "Starke Schiene" in Tornesch gesagt. Es sei ein weiterer Schritt hin zum Ausbau der Bahnachse Elsmhorn-Tornesch -Pinneberg. Zwei Varianten standen für den Ausbau des Bahnhofs Elmshorn zu Auswahl. Eine günstigere, mit nur einem zusätzliche Außenbahnsteig und der Optimierung der Überholgleise für den Güterverkehr. Diese Variante hatte der Bund bevorzugt. Das Land habe aber nun die Bahn davon überzeugen können, für die Erweiterung des Bahnhofs die zweite Variante zu planen, so Madsen. Dabei wird der Knoten Elmshorn grundlegend neu strukturiert und erhält zwei Mittelbahnsteige. Die Mehrkosten in Höhe von knapp sechs Millionen Euro will das Land übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Lagerhalle in Witzhave abgebrannt

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz in Witzhave (Kreis Stormarn) ausgerückt, weil eine Lagerhalle in Flammen stand. Bei dem Brand sie komplett zerstört worden. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Sie konnten die Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs aber nur noch kontrolliert niederbrennen lassen. In der Halle waren laut Polizei landwirtschaftliche Geräte und Maschinen untergebracht. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Vollsperrung der A7 in Hamburg: Bisher kein Verkehrschaos

Die A7 sowie der Elbtunnel sind seit Donnerstagabend voll gesperrt. Ein Verkehrschaos ist bisher ausgeblieben. Abrissarbeiten der drei Brücken und Bauarbeiten am Elbtunnel selbst sind Grund für die Sperrung. Die Nebenstrecken aus Südholstein nach Hamburg sind zwar teils voller als sonst, aber es geht trotzdem noch voran. Am Freitagabend wird die Sperrung der A7 noch ausgeweitet und beginnt dann in Richtung Norden bereits ab Hamburg-Heimfeld. Die Sperrung dauert noch bis Montagmorgen, 5 Uhr, an. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

