Stand: 17.11.2022 09:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

79-Stunden Sperrung der A7 zwischen Waltershof und Volkspark

Arbeiten an Brücken und dem Elbtunnel sorgen ab Donnerstagabend für eine Sperrung der A7 bis zum frühen Montagmorgen. Ab 21 Uhr werden die betroffenen Anschlussstellen gesperrt, ab 22 Uhr dann auch die Autobahn. Die Autobahn AG geht von großen Problemen für den Verkehr aus. Umleitungsempfehlungen sind die Flughafen-Umgehung oder das weiträumige Ausweichen über die A21 und die A1. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Neumünster: Großbrand in Müllaufbereitungsanlage

Ein Großbrand beschäftigt die Feuerwehr in Neumünster-Wittorf: Laut Feuerwehr brach der Brand am Mittwochabend gegen 23 Uhr in einer Müllaufbereitungsanlage aus. Gegen 8.30 Uhr am Donnerstag war das Feuer gelöscht, es sind jedoch noch Einsatzkräfte vor Ort um sich um Glutnester zu kümmern. Die Löscharbeiten waren Angaben zufolge schwierig, weil in der brennenden Halle viel Müll aufgestapelt ist. Der war demnach schwer zu löschen und entwickelt zudem eine große Hitze. Die rund 6.000 Quadratmeter große Halle kann nach wie vor nicht betreten werden, da sie droht, einzustürzen. Zwischenzeitlich waren bis zu 120 Kräfte vor Ort, der Einsatz wird laut Feuerwehr noch den ganzen Tag andauern. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit unklar. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 09:30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall bei Schenefeld

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw ist am Mittwochabend im Kreis Pinneberg ein Mann ums Leben gekommen. Der 37-jährige Autofahrer war laut Polizei auf der L103 bei Schenefeld in Richtung Hamburg unterwegs, als er von seiner Spur abkam und mit einem entgegen kommenden Lastwagen kollidierte. Er starb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.11.2022 | 08:30 Uhr