Stand: 16.11.2022 10:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Preis bei "Sterne des Sports" aberkannt

Beim Wettbewerb "Sterne des Sports" ist auf regionaler Ebene der Preis für den Drittplatzierten aberkannt worden. Nach Angaben der Volksbank Raiffeisenbank muss der TSV Glinde aus Stormarn sein Preisgeld zurückgeben. Vor wenigen Tagen gab es eine anonyme Beschwerde. Der Verein hätte sein Projekt "Hilfe, mein Kind ist zu dick" erst nach Ende der Bewerbungsfrist eingereicht. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein teilte nun ein Sprecher der Volksbank Raiffeisenbank mit, dass die Unterlagen einen Monat nach Bewerbungsschluss eingegangen seien. Die Bank bedauert den Fehler. Die 500 Euro Preisgeld müssen zurückgezahlt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

Fahrkartenautomat in Ammersbek gesprengt

An der U-Bahnstation Hoisbüttel in Stormarn haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Fahrkarten-Automaten gesprengt. Gegen 0.30 Uhr meldeten Anrufer laut Polizei eine Explosion in Ammersbek. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Die Bahnen der U1 fahren aktuell nach Fahrplan. Ob oder wie viel Geld erbeutet wurde, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

Keine Geburten mehr in Henstedt-Ulzburg

Die Schließung der Geburtenstation in der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) rückt immer näher. Nach Angaben einer Krankenhaussprecherin können jetzt nur noch Frauen entbinden, deren Stichtag vor dem 15. November liegt. Der Betrieb laufe noch bis Ende des Monats weiter. Werdende Mütter müssen künftig nach Neumünster, Pinneberg, Segeberg oder Hamburg ausweichen. Das Unternehmen hatte vor Monaten angekündigt, die Station aus Kostengründen schließen zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.11.2022 | 08:30 Uhr