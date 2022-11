Stand: 15.11.2022 12:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Elmshorner MTV erhält "Silbernen Stern des Sports"

Mit dem "Silbernen Stern des Sports" wird das beste Breitensport-Projekt Schleswig-Holsteins ausgezeichnet. In diesem Jahr gewann den Stern der Elmshorner MTV (Kreis Pinneberg), der einen Schwerpunkt der Vereinsarbeit in integrative Maßnahmen setzt. Für Mehmet Karakavak als Integrationsbeauftragtem des EMTV ist der Preis vor allem eine Auszeichnung für seine vielen Helfer. In zwei Monaten geht es für die Elmshorner beim Bundesentscheid in Berlin um den "Goldenen Stern des Sports". | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Weihnachtssterne werden teurer

Weihnachtssterne werden in diesem Advent nach Angaben der Landwirtschaftskammer rund 25 Prozent teurer. Grund seien die Heizkosten. Weil die Pflanze ursprünglich aus Mexiko stamme, müssten die Gewächshäuser entsprechende Temperaturen haben. Bei der Gärtnerei Jenkel in Wilstedt (Kreis Stormarn) zum Beispiel ist es nach Angaben von Geschäftsführerin Tara Schmidt die erste Preiserhöhung seit zehn Jahren. Der Strompreis der Gärtnerei habe sich verdoppelt und die Lohnkosten seien gestiegen. Dadurch habe man man die Preise einfach nicht mehr halten können, so Tara Schmidt weiter. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

