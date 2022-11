Stand: 11.11.2022 09:10 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A20-Weiterbau zur Not mithilfe von Maßnahmengesetz?

Weil täglich 30.000 Autos die Straßen in Bad Segeberg (Kreis Segenerg) verstopfen, fordert die Industrie- und Handelskammern (IHK) einen schnelleren Ausbau der A20. Auch Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) setzt sich für einen zügigen Weiterbau der Autobahn ein. Seit 13 Jahren endet diese kurz vor der Stadt. Das Geld vom Bund sei zugesichert, so Madsen. Zur Not müsse das Vorhaben mit einem Maßnahmengesetz umgesetzt werden. "Wir sehen es gerade in der aktuellen Krise, dass das auch möglich ist. Da haben wir sehr vieles sehr schnell genehmigt", so der Minister. Die zuständige Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) könne 2025 mit dem Weiterbau beginnen - wenn es keine weiteren Klagen gebe. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 8:30 Uhr

Taschendiebinnen mit Hilfe eines Hubschraubers geschnappt

Zwei Taschendiebinnen in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) konnten mithilfe eines Hubschraubers festgenommen werden. Zivilfahnder aus Hamburg beobachteten die Frauen am Donnerstag in einem Laden, als sie den Rucksack einer Seniorin stahlen. Mithilfe eines Fahrers flüchteten die mutmaßlich 31- und 35-jährigen Diebinnen bis nach Neumünster. Unterwegs wurden sie von Beamten in einem Hubschrauber observiert. Sie wurden wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Diebstahl festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 8:30 Uhr

Quickborner mit neuem Weltrekord

Der Quickborner (Kreis Pinneberg) Jens Gaude hat einen neuen Weltrekord im Zerschlagen von Bierdosen aufgestellt. Der 53-Jährige zerschlug in Hamburg mit seinem Ellenbogen innerhalb von einer Minute 113 volle Bierdosen. Dafür lagen die Dosen aneinander gereiht auf der Seite. Das Ganze wurde vom Rekordinstitut Deutschland, einer deutsche Version vom Guinnessbuch der Rekorde, dokumentiert. Der Quickborner hatte die bisherige Bestmarke um 30 Dosen überboten. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2022 | 08:30 Uhr