Bad Oldesloe: Jugend-Courage-Preis verliehen

In Bad Oldesloe ist am Mittwoch zum dritten Mal der Jugend-Courage-Preis vergeben worden. Ausgezeichnet wurden unter anderem Mitglieder der DLRG Bad Oldesloe für ihr soziales Engagement. Sie hätten sich nach einem Brand im Vereinshaus mit großer Beharrlichkeit dafür eingesetzt, dass die Jugendarbeit fortgesetzt werden kann, so die Jury. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Eckhorst in Bargteheide für ein Theaterstück zur NS-Zeit. Für Solidarität mit der Ukraine würdigte die Jury gleich mehrere Schulprojekte aus Bad Oldesloe. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

Stadt Ahrensburg berät über Klage gegen Müllheizkraftwerk

Nachdem am Mittwoch in Stapelfeld (Kreis Stormarn) der Grundstein für die neue Müllverbrennungsanlage gelegt worden ist, hat die Stadt Ahrensburg am Abend diskutiert, ob sie weiter gegen die Anlage klagt. Die Stadt hatte zunächst Widerspruch gegen den Neubau von Klärschlammverbrennung und Müllheizkraftwerk eingelegt, weil sie eine stärkere Luftverschmutzung fürchtet. Weil dieser abgewiesen wurde, klagte die Stadt. Im Umweltausschuss wurde nun über die Erfolgsaussichten der Klage diskutiert. Laut einem Sprecher der Stadt gab es aber noch keine Empfehlung für die Stadtverordnetenversammlung. In eineinhalb Wochen soll die Entscheidung fallen, ob die Klage zurückgezogen wird. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

A21: Abfahrt Wahlstedt gesperrt

Wegen Reparaturarbeiten an Schutzplanken der A21 ist am Donnerstagvormittag die Abfahrt bei Wahlstedt (Kreis Segeberg) gesperrt. Von 9 bis 14 Uhr ist es nicht möglich, in Fahrtrichtung Neumünster auf die B205 abzufahren. Eine Umleitung führt über die Anschlussstelle Trappenkamp. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

