Elmshorn: Gedenken an Reichspogromnacht

Schülerinnen und Schüler der Elsa-Brandström-Schule in Elmshorn (Kreis Pinneberg) gedenken gemeinsam mit Bildungsministerin Karin Prien (CDU) der Opfer der Reichspogromnacht. Die Jugendlichen empfingen die Ministerin am Mittwochmorgen, um gemeinsam einen Stolperstein zu reinigen. Außerdem wollen sie mit der Politikerin darüber sprechen, wie jeder Einzelne und die Gesellschaft mit unserer Vergangenheit umgehen sollten. | NDR Schleswig-Holstein 9.11.2022 08:30 Uhr

Norderstedt: Prozessbeteiligten verschaffen sich Überblick auf Mülldeponie

Im Prozess gegen den ehemaligen Betreiber einer Mülldeponie in Norderstedt-Friedrichsgabe will sich das Gericht am Mittwoch den illegalen Müllberg anschauen. Am Nachmittag besuchen die Prozessbeteiligten das Deponiegelände und wollen sich unter anderem mit einer Drohne einen Überblick verschaffen. Dies hatte der Richter am vergangenen Verhandlungstag angekündigt. Auf der Deponie türmt sich der Abfall mehrere Meter hoch - darunter sind auch gefährliche Stoffe wie Asbest oder teerhaltige Dachpappe. Verantworten muss sich dafür der 61-jährige Deponiebetreiber. Obwohl es einen Aufnahmestopp gab und eine Räumung angeordnet war, soll er laut Anklage weiter Müll angenommen haben. Am vergangenen Prozesstag hatte er zugegeben, für den Müllberg verantwortlich zu sein. | NDR Schleswig-Holstein 9.11..2022 08:30 Uhr

A1: Autofahrer baut Unfall mit zwei Promille

Mit mehr als zwei Promille Atemalkohol war ein 62-Jähriger am Dienstag laut Polizei auf der A1 Richtung Hamburg unterwegs und verursachte einen Unfall. Bei Reinfeld (Kreis Stormarn) fuhr der Mann mit seinem Transporter in ein anderes Fahrzeug und wurde dabei leicht verletzt. Der andere Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der 62-Jährige muss sich laut Polizei jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2022 08:30 Uhr

