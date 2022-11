Stand: 02.11.2022 16:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Viele Zugausfälle in Südholstein

Die Deutsche Bahn streicht aktuell viele Verbindungen im Regionalverkehr in Südholstein. Der Grund: Zu viele Lokführer sind krank. Betroffen ist unter anderem die Strecken zwischen Hamburg, Ahrensburg und Bad Oldesloe. Mehr als 15 Züge fielen allein am Mittwoch zwischen Bad Oldesloe und Hamburg aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingesetzt. Das Unternehmen machte keine Angaben dazu, wie viele Züge genau täglich ausfallen. Auch bei der Hamburger Hochbahn gibt es krankheitsbedingt Probleme - dort fallen einige Fahrten der U1 in Richtung Norderstedt und Großhansdorf aus. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 16:30 Uhr

Itzehoe: Prozess um getötete Mutter - Mann gesteht

Im Prozess um eine getötete Frau in Barmstedt (Kreis Pinneberg) bei Hamburg hat es ein Geständnis gegeben. Der 40 Jahre alte Angeklagte hat zum Prozessauftakt am Landgericht Itzehoe gestanden, seine 64 Jahre alte Mutter getötet zu haben. Er wisse noch, dass sie gestritten hätten und seine Mutter ihn mit einem Messer habe angreifen wollen, sagte der Mann. Er gab weiter an, danach einen Blackout gehabt zu haben, aber das getan habe, was ihm vorgeworfen werde. Anschließend sei er aus der gemeinsam bewohnten Wohnung der Mutter gegangen und habe "einiges" an Drogen und Alkohol konsumiert. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 13:00 Uhr

Corona: Künftig nur noch sieben Impfzentren im Norden

In Schleswig-Holstein werden zahlreiche Corona-Impfstellen zum Jahreswechsel geschlossen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird die Zahl von 15 auf sieben reduziert. Die Impfstellen in Heide (Kreis Dithmarschen), Eutin (Kreis Ostholstein), Preetz (Kreis Plön), Büdelsdorf (Rendsburg-Edckernförde), Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg), Kaltenkirchen (Kreis Segeberg), Itzehoe (Kreis Steinburg) und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) fallen weg. Die Zentren in Kiel, Flensburg, Lübeck, Neumünster, Husum, Prisdorf (Kreis Pinneberg) und im Lauenburgischen Schwarzenbek sollen die niedergelassenen Ärzte zunächst bis Ende März beim Impfen gegen das Corona-Virus unterstützen, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 12:00 Uhr

Rellingen: Spatenstich für Skateranlage

In Rellingen (Kreis Pinneberg) startet der Bau einer neuen Skater- und Radsportanlage. Das Projekt soll rund 900.000 Euro kosten, so Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) beim Spatenstich. Knapp zwei Drittel des Geldes kommen vom Land. Voraussichtlich im Januar soll die 2.500 Quadratmeter große Anlage an der Caspar-Vogt-Schule fertig sein. Der Kinder- und Jugendbeirat hatte sich für das Projekt eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 08:30 Uhr

Stadtradeln: Südholstein sehr erfolgreich

Bei der Aktion Stadtradeln der Metropolregion Hamburg hat Südholstein sehr gut abgeschnitten. Laut der Auswertung hat Pinneberg das beste Kreis-Ergebnis abgeliefert. Die Gemeinde Bebensee im Kreis Segeberg hat die meisten Menschen - gemessen an der Einwohnerzahl - vom Radfahren überzeugen können und das bereits zum vierten Mal. Mit der Aktion soll der Radverkehr in der Region gesteigert und so der CO2-Ausstoß vermindert werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 08:30 Uhr

