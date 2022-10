Stand: 13.10.2022 16:31 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Robbe in der Bramau gesichtet

Im Fluss Bramau in Föhrden-Barl im Kreis Segeberg, 70 Kilometer Luftlinie entfernt von der Nordsee, schwimmt aktuell eine Robbe. Inzwischen gibt es diverse Fotos und Videos, die in Chatgruppen im Ort verschickt werden. Vermutlich ist das Tier Fischen gefolgt, so Tierärztin Ulrike Meinfelder von der Seehundstation in Friedrichskoog. Denn der Seitenarm der Stör ist sehr fischreich, aktuell gibt es Anglern zu Folge viele Meeresforellen. Man werde jetzt das Videomaterial sichten und prüfen, ob es eventuell einen Grund gibt, sich die Robbe genauer anzuschauen, sagt Tierärztin Meinfelder. Ansonsten kann das Tier nach Ansicht der Expertin in der Bramau bleiben, solang es nicht in eine Notsituation gerät. Bereits 2018 machte es sich eine Robbe in dem Fluss gemütlich. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Kabeldiebstahl behindert Bahnverkehr

Auf der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Hamburg kommt es weiter zu Ausfällen und Verspätungen.Denn: Auf dem Abschnitt zwischen Hamburg und Ahrensburg haben Diebe laut Bundespolizei Erdungskabel aus Kupfer gestohlen. Den Angaben zu Folge wurden Kabel mit einem Gesamtgewicht von rund drei Tonnen entwendet, der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Deutschen Bahn bei 20.000 Euro. Die Strecke kann aktuell nur auf einem Gleis befahren werden. Züge können sich bis zu 30 Minuten verspäten. Die Bahn hofft, dass die Strecke bis zum Abend repariert werden kann. Aktuelle Infos zu den Fahrten finden Reisende im Internet unter bahn.de. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Kläranlage Reinfeld: Bessere Filter-Methode soll erforscht werden

In einer Versuchs-Kläranlage in Reinfeld (Kreis Stormarn) soll mit 750.000 Euro Fördermitteln vom Land das Abwasser in Zukunft besser aufbereitet werden. Denn bestimmte Stoffe können die rund 700 Kläranlagen in Schleswig-Holstein nicht herausfiltern. So gelangen Chemikalien ins aufbereitete Trinkwasser - allerdings noch im Rahmen der Grenzwerte. Die Studierenden und Professoren wollen in der Versuchs-Anlage jetzt eine bessere Filter-Methode erforschen.| NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Abrissarbeiten am Amtsgericht Pinneberg laufen

Die Abrissarbeiten am Amtsgericht Pinneberg machen gute Fortschritte, teilte das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein mit. In insgesamt acht Wochen sollen die Arbeiten beendet sein. Der Westflügel des Gebäudes muss abgerissen werden, weil er einsturzgefährdet ist. Das Pinneberger Amtsgericht wurde deshalb bundesweit bekannt, weil ein Roboter tausende Akten aus dem Gebäude holen musste. Das Betonfundament hat massive Schäden durch eine sogenannte Alkali-Kieselsäure-Reaktion, umgangssprachlich Betonkrebs genannt. Durch die chemische Reaktion entsteht eine Art Gel, das durch Feuchtigkeit aufquillt und so kleine Risse im Beton verursacht. Beim ebenfalls betroffenen Ostflügel wird noch geprüft, ob er saniert werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 08:30 Uhr

Taxifahrer bewahrt Rentner vor Betrug

Die Polizei warnt erneut vor Betrugsmaschen am Telefon. Am Dienstag haben Betrüger versucht einen Rentner in Pinneberg um 50.000 Euro zu bringen. Der 86-Jährige hatte einen Anruf erhalten, dass sein Sohn einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe. Eine vermeintliche Vertreterin des Amtsgerichts forderte ihn auf eine Kaution zu zahlen und bestellte ihm ein Taxi zur Bank. Weil diese aber geschlossen war, fuhr der Rentner mit dem Taxi wieder zurück. Dabei wurde der Taxi-Fahrer misstrauisch. Er meldete sich bei der Polizei und bewahrte den Rentner so vor großem finanziellen Schaden. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.10.2022 | 16:30 Uhr