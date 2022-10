Stand: 10.10.2022 09:41 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Busstreik in Südholstein

Die Gewerkschaft ver.di hat zu einer Woche Streik bei den Busunternehmen aufgerufen. In Südholstein beteiligen sich nach ersten Einschätzungen Fahrerinnen und Fahrer von Autokraft, von der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH). Bei der KViP seien alle Linien im Kreis Pinneberg betroffen, so ein Sprecher. Insgesamt 150 Beschäftigte lassen demnach die Busse in den Depots stehen. Im Kreis Stormarn sind die Lang-Strecken in Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide und Trittau betroffen, teilen Autokraft und VHH mit. Alle Fahrgäste sollen sich unbedingt vor der Fahrt über Zeiten und Abweichungen informieren. Die Verkehrsunternehmen begrüßen, dass der Streik diesmal in die Schulferien falle. Ein vorzeitiges Ende des Warnstreiks ist nicht in Sicht. Im Tarifstreit geht es um mehr Geld für die Busfahrerinnen und Busfahrer und die Werkstattbeschäftigten. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

Elmshorn: Brücke gesperrt

Autofahrer in Elmshorn (Kreis Pinneberg) brauchen in den kommenden Wochen etwas Geduld. Seit heute wird die Käpten-Jürs-Brücke gewartet und saniert und bis voraussichtlich Anfang November gesperrt, gibt die Stadt bekannt. Der spezielle Fahrbahnbelag ist abgenutzt und muss erneuert werden. Die Brücke über die Krückau wird täglich von rund 10.000 Autos befahren. Eine Umleitung ist über die B431 eingerichtet, die teilweise direkt durch die Stadt führt. Hier ist durch das erhöhte Verkehrsaufkommen mit längeren Fahrtzeiten zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

Kaltenkirchen organisiert Ausflug für Geflüchtete

Die Stadt Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) organisiert einen Ausflug für Geflüchtete. 400 Menschen aus der Ukraine, Syrien oder dem Iran fahren heute in einen Indoor- Freizeitpark nach Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Finanziert wird der Ausflug mit Spendengeldern, heißt es von der Stadtverwaltung. Rutschen, springen, klettern - fünf Stunden lang können sich die geflüchteten Familien in der Nachbargemeinde amüsieren. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

