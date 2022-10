Stand: 04.10.2022 08:11 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Feuerwehr übt Verhalten bei Elektroautobrand

Die Zahl der Elektroautos in Schleswig-Holstein nimmt stetig zu. Laut Kreisfeuerwehrverband Segeberg fehlt es an Erfahrung mit Unfällen mit Elektrofahrzeugen. Am vergangenen Wochenende gab es einen Übungstag für Feuerwehrleute aus dem Kreisen Segeberg und Dithmarschen. Geübt wurde mit einem speziellen Trainigsfahrzeug, mit dem verschiedene Gefahrensituationen simuliert werden können. Ein Problem bei E-Autos sei die Batterie, so Feuerwehrmann Patrick Juschka: "Das sind Hochspannungsanlagen, sprich da muss durch spezielles Personal vorgegangen werden beziehungsweise mit speziellem Material." Nächstes Jahr soll es weitere Lehrgänge geben. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08.30 Uhr

Jacob Heidtmann beendet seine Karriere

Am Montagabend hat der 27-Jährige Schwimmer Jacob Heidtmann seine Leistungssportkarriere beendet. Nach seinen zweiten Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr spüre er nicht mehr das Feuer, mit dem er einst für den Sport gebrannt habe, so Heidtmann auf Instagram. Er war elf Jahre lang Teil der Nationalmannschaft und holte bei der Europameisterschaft 2018 in Glasgow Gold. Nun freue er sich darauf, sein Studium abschließen und mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen zu können, so Heidtmann. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08.30 Uhr

Zugausfälle in der kommenden Woche bei der Nordbahn

Bauarbeiten sorgen derzeit für Zugausfälle und Fahrplanänderungen bei der Nordbahn. Ab Dienstagnachmittag werden einzelne Züge auf den Linien nach Wrist und Itzehoe über Altona umgeleitet und fahren nicht über den Hamburger Hauptbahnhof. Samstag und Sonntag werden den gesamten Tag über die Züge umgeleitet. Zusätzlich fallen nachts vereinzelt Züge zwischen Itzehoe und Elmshorn aus. Die Reisedauer wird sich aus diesem Grund verlängern. Die Nordbahn bittet Fahrgäste, sich vor ihrer Fahrt zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08.30 Uhr

